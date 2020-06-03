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2020-06-03T14:28
https://ria.ru/20200603/1572406559.html
Британская полиция поддержала протестующих в связи с гибелью в США Флойда
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РИА Новости

Британская полиция поддержала протестующих в связи с гибелью в США Флойда

14:28 03.06.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская полиция поддержала участников акций протеста, проходящих по всему миру в связи с гибелью американца Джорджа Флойда, пообещала обеспечить проведение мирных митингов и попросила людей не забывать о необходимости соблюдения ограничительных мер. С таким заявлением выступили глава Национального совета глав полицейских управлений Мартин Хьюитт, руководитель колледжа полиции Майк Каннингем и глава Ассоциации инспекторов полиции Пол Гриффитс.
"Мы в абсолютной степени поддерживаем всех, кто по всему миру испытывает ужас и напуган тем, как погиб Джордж Флойд. Виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы суду… Мы знаем, что люди хотят, чтобы их голоса были услышаны. Право на законный протест является ключевой частью любой демократии, а это британская полиция поддерживает и обеспечивает", - говорится в совместном заявлении.
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Руководители ассоциаций обращают внимание на то, что акции протеста следует проводить согласно требованиям о безопасности в условиях пандемии.
"Коронавирус остается смертельным заболеванием и в настоящее время действуют ограничения для того, чтобы остановить его распространение. В том числе запрещено собираться группами свыше шести человек. По какой бы причине люди ни собирались, мы просим их сотрудничать с офицерами полиции в это трудное время", - говорится в заявлении.
Руководители полиции признались, что с ужасом наблюдали за насилием и разрушениями во многих американских городах, и выразили сочувствие тем, кто пострадал от беспорядков.
Британии у нас есть давняя традиция работы с группами населения для предотвращения преступлений и разрешения проблем. Наши офицеры обучены использовать силу пропорционально, законно и только в тех случаях, когда это необходимо. Мы стремимся постоянно учиться и совершенствоваться. Мы избавимся от предвзятого отношения, расизма и дискриминации, если обнаружим это", - говорится в заявлении.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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