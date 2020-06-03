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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:28
https://ria.ru/20200603/1572406527.html
В Армении за четыре месяца около 12 тысяч человек потеряли работу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156001/99/1560019996_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_62929662bf361684114f84310f41deaf.jpg
РИА Новости

В Армении за четыре месяца около 12 тысяч человек потеряли работу

14:28 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕреван
Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Около 12 тысяч человек потеряли работу в Армении за последние четыре месяца на фоне негативного влияния на экономику пандемии коронавируса, сказал в среду заместитель председателя комитета по госдоходам Артур Манукян.
"За четыре месяца были уволены около 12 тысяч работников, то есть на столько сократилось количество рабочих мест", - сказал Манукян в ходе онлайн-брифинга, состоявшегося в пресс-центре государственного агентства "Арменпресс".
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По его словам, в условиях карантинных ограничений зафиксировано еще больше случаев, когда работодатель не рассчитывает зарплаты сотрудников при сохранении рабочих мест.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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