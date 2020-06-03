В Армении за четыре месяца около 12 тысяч человек потеряли работу

ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Около 12 тысяч человек потеряли работу в Около 12 тысяч человек потеряли работу в Армении за последние четыре месяца на фоне негативного влияния на экономику пандемии коронавируса, сказал в среду заместитель председателя комитета по госдоходам Артур Манукян.

"За четыре месяца были уволены около 12 тысяч работников, то есть на столько сократилось количество рабочих мест", - сказал Манукян в ходе онлайн-брифинга, состоявшегося в пресс-центре государственного агентства "Арменпресс".

По его словам, в условиях карантинных ограничений зафиксировано еще больше случаев, когда работодатель не рассчитывает зарплаты сотрудников при сохранении рабочих мест.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.