Путин отметил гибкий подход компаний к производству масок и перчаток

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские компании применили гибкий подход в период пандемии, в короткие сроки наладили производство масок, перчаток и защитных костюмов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение", — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.
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