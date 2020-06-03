Путин отметил гибкий подход компаний к производству масок и перчаток

"От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение", — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.