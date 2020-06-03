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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:30
https://ria.ru/20200603/1572406451.html
Путин отметил гибкий подход компаний к производству масок и перчаток
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РИА Новости

Путин отметил гибкий подход компаний к производству масок и перчаток

14:27 03.06.2020 (обновлено: 19:30 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские компании применили гибкий подход в период пандемии, в короткие сроки наладили производство масок, перчаток и защитных костюмов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение", — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
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