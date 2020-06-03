Обвиняемый в убийстве студентки под Воронежем получил 9,5 года колонии

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 9,5 годам колонии 18-летнего жителя Суд приговорил к 9,5 годам колонии 18-летнего жителя Воронежской области , обвиняемого в изнасиловании и убийстве студентки, тело которой было найдено на стройке, сообщает прокуратура региона.

Информация о том, что утром 19 марта 2019 года в Бутурлиновке на стройке в центре города было найдено тело 17-летней студентки первого курса медицинского техникума, вызвала большой резонанс в Воронежской области. Как информировало следствие, "обстановка на месте происшествия" свидетельствовала о том, что девушка была изнасилована. СК возбудил дело по статьям об убийстве и изнасиловании, был задержан подозреваемый местный житель, которому на тот момент также было 17 лет.

"Судом установлено, что вечером 18 марта 2019 года компания молодых людей, находясь на съемной квартире в городе Бутурлиновка, распивала спиртные напитки. Спустя некоторое время 17-летняя девушка собралась домой. Молодой человек предложил ее проводить, на что она согласилась. По дороге юноша предложил вступить с ним в половую связь, на что девушка ответила отказом, уточнив свой возраст. Тогда парень, нанеся удары, изнасиловал её, а после задушил", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, большую роль в раскрытии преступления сыграла запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент "совершения противоправных действий". В ходе судебного разбирательства были допрошены более 40 свидетелей обвинения.

"Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей.