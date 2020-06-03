Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T14:28
https://ria.ru/20200603/1572406402.html
Обвиняемый в убийстве студентки под Воронежем получил 9,5 года колонии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d8d14bc84436b687fb60dc053ea9db6f.jpg
РИА Новости

Обвиняемый в убийстве студентки под Воронежем получил 9,5 года колонии

14:27 03.06.2020 (обновлено: 14:28 03.06.2020)
266
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 9,5 годам колонии 18-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в изнасиловании и убийстве студентки, тело которой было найдено на стройке, сообщает прокуратура региона.
Информация о том, что утром 19 марта 2019 года в Бутурлиновке на стройке в центре города было найдено тело 17-летней студентки первого курса медицинского техникума, вызвала большой резонанс в Воронежской области. Как информировало следствие, "обстановка на месте происшествия" свидетельствовала о том, что девушка была изнасилована. СК возбудил дело по статьям об убийстве и изнасиловании, был задержан подозреваемый местный житель, которому на тот момент также было 17 лет.
"Судом установлено, что вечером 18 марта 2019 года компания молодых людей, находясь на съемной квартире в городе Бутурлиновка, распивала спиртные напитки. Спустя некоторое время 17-летняя девушка собралась домой. Молодой человек предложил ее проводить, на что она согласилась. По дороге юноша предложил вступить с ним в половую связь, на что девушка ответила отказом, уточнив свой возраст. Тогда парень, нанеся удары, изнасиловал её, а после задушил", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, большую роль в раскрытии преступления сыграла запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент "совершения противоправных действий". В ходе судебного разбирательства были допрошены более 40 свидетелей обвинения.
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
Вчера, 10:12
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
"Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
4000138
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани троих жителей будут судить за похищение 17-летней "невесты"
Эмблема на форме сотрудника полиции
Учащемуся колледжа в Петербурге предъявили обвинение в убийстве матери
Полиция
В Москве сотрудник банка организовал нападение на клиентку
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителю Крыма предъявили обвинение в педофилии и убийстве ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ижевске похитили пятилетнюю девочку на глазах у матери
Кресла для судей в зале заседаний
Москвич получил условный срок за угрозы силовикам в интернете
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. 26 мая 2018
Суд продлил арест двух фигурантов дела "Зимней вишни"
Актриса Kannada TV Чандана
Телеведущая покончила с собой после отказа парня жениться на ней
Протоиерей Александр Штерцель
Смерть священника в Ярославле не была насильственной, заявили в епархии
Работа патрульных Московской городской поисково-спасательной службы
Башкирские водолазы возобновили поиски пропавшей осенью семьи
Павел Крашенинников
Крашенинников: анализ принятых из-за COVID-19 законов защитит права людей
Калининград
Суд обязал калининградца снять со своего дома табличку на немецком языке
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Виды Оренбурга
Следователи проводят обыски в администрации Оренбурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния