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2020-06-03T14:31
https://ria.ru/20200603/1572406295.html
Путин предложил обсудить изменения в работе материального госрезерва
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РИА Новости

Путин предложил обсудить изменения в работе материального госрезерва

14:25 03.06.2020 (обновлено: 14:31 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить изменения в работе государственного материального резерва и его необходимый объем.
"Предлагаю среди других тем повестки дня также обсудить, что нужно изменить в работе государственного материального резерва. Какой страховочный ресурс нам необходимои иметь и по производственным мощностям в этой связи. Я просил бы участников совещания поделиться своими соображениями на этот счет", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.
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Владимир ПутинЭкономика
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