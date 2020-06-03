Путин предложил обсудить изменения в работе материального госрезерва

"Предлагаю среди других тем повестки дня также обсудить, что нужно изменить в работе государственного материального резерва. Какой страховочный ресурс нам необходимои иметь и по производственным мощностям в этой связи. Я просил бы участников совещания поделиться своими соображениями на этот счет", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.