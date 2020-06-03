Путин отметил необходимость сохранить доходы россиян

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что нужно защитить интересы работников, задействованных в легкой промышленности, сохранить доходы россиян, обеспечить прохождение компаниями сложного этапа из-за коронавируса , создавать новые инвестпроекты.

Президент отметил, что этой весной спрос на продукцию легкой промышленности резко упал. По его словам, сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров и другие вынужденные ограничения, ситуация в экономике и с доходами граждан.

"Падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий. Повысился и риск сокращения рабочих мест", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

Он напомнил, что в этой сфере в РФ занято около 300 тысяч человек.

"Сейчас в сложной ситуации самое главное защитить интересы работников, трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей. При этом важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы", - заключил глава государства.