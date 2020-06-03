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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:40
https://ria.ru/20200603/1572406117.html
Путин отметил необходимость сохранить доходы россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571502304_0:0:3004:1689_1036x0_80_0_0_7e2f5fbbac756f3239e8b4bfbbaf1a9c.jpg
РИА Новости

Путин отметил необходимость сохранить доходы россиян

14:23 03.06.2020 (обновлено: 14:40 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно защитить интересы работников, задействованных в легкой промышленности, сохранить доходы россиян, обеспечить прохождение компаниями сложного этапа из-за коронавируса, создавать новые инвестпроекты.
Президент отметил, что этой весной спрос на продукцию легкой промышленности резко упал. По его словам, сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров и другие вынужденные ограничения, ситуация в экономике и с доходами граждан.
"Падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий. Повысился и риск сокращения рабочих мест", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.
Он напомнил, что в этой сфере в РФ занято около 300 тысяч человек.
"Сейчас в сложной ситуации самое главное защитить интересы работников, трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей. При этом важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы", - заключил глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
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