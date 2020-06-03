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Тюменская область
2020-06-03T14:26
https://ria.ru/20200603/1572406088.html
Производство пластиковых поддонов для "Сибура" запустили в Тобольске
https://cdn24.img.ria.ru/images/148861/22/1488612224_0:185:2985:1864_1036x0_80_0_0_c5fc32273cfacbc44e432e13cb9f2aaf.jpg
РИА Новости

Производство пластиковых поддонов для "Сибура" запустили в Тобольске

14:22 03.06.2020 (обновлено: 14:26 03.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода России. Тобольск
Города России. Тобольск
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 3 июн - РИА Новости. Первая партия пластиковых поддонов для упаковки полимерной продукции отгружена на крупнейший нефтехимический комплекс России "ЗапСибНефтехим" компанией "Ай-Пласт", цеха которой расположены на Тобольской производственной площадке "Сибура", сообщает департамент общественных связей Тюменской области.
В год компания планирует выпускать 656 тысяч штук таких поддонов, сырьем для них станет полиэтилен, производимый на "ЗапСибНефтехиме".
Как отмечается в сообщении, пластиковые поддоны, производимые из двух марок тобольского полиэтилена, на 60% легче деревянных, морозостойкие и могут перерабатываться вторично. Общий объём вторично переработанного полимера, используемого для производства поддонов, может со временем составить до 1,5 тысяч тонн.
По словам члена правления "Сибура", генерального директора "ЗапСибНефтехима" и "Сибур Тобольск" Игоря Климова, общая потребность тобольских предприятий "Сибура" в поддонах для упаковки полимерной продукции превышает 1,5 миллиона штук в год. Производство "Ай-Пласт" в текущей конфигурации закроет треть этой потребности.
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"Производство полимерных поддонов, построенное рядом предприятие по выпуску упаковочной пленки — яркие примеры синергетического эффекта от запуска "ЗапСибНефтехима" для развития смежных отраслей. В лице нового комплекса эти предприятия получили одновременно и поставщика качественного сырья, и стабильного потребителя своей продукции. Тобольская промышленная площадка имеет хороший потенциал для дальнейшего развития в качестве крупного нефтехимического кластера, и сейчас мы прорабатываем пути этого развития через проект создания особой экономической зоны", - привели в департаменте комментарий заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева.
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Тюменская областьТюменская областьЭкономика
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