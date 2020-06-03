Производство пластиковых поддонов для "Сибура" запустили в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 3 июн - РИА Новости. Первая партия пластиковых поддонов для упаковки полимерной продукции отгружена на крупнейший нефтехимический комплекс России "ЗапСибНефтехим" компанией "Ай-Пласт", цеха которой расположены на Тобольской производственной площадке " Первая партия пластиковых поддонов для упаковки полимерной продукции отгружена на крупнейший нефтехимический комплекс России "ЗапСибНефтехим" компанией "Ай-Пласт", цеха которой расположены на Тобольской производственной площадке " Сибура ", сообщает департамент общественных связей Тюменской области

В год компания планирует выпускать 656 тысяч штук таких поддонов, сырьем для них станет полиэтилен, производимый на "ЗапСибНефтехиме".

Как отмечается в сообщении, пластиковые поддоны, производимые из двух марок тобольского полиэтилена, на 60% легче деревянных, морозостойкие и могут перерабатываться вторично. Общий объём вторично переработанного полимера, используемого для производства поддонов, может со временем составить до 1,5 тысяч тонн.

По словам члена правления "Сибура", генерального директора "ЗапСибНефтехима" и "Сибур Тобольск" Игоря Климова, общая потребность тобольских предприятий "Сибура" в поддонах для упаковки полимерной продукции превышает 1,5 миллиона штук в год. Производство "Ай-Пласт" в текущей конфигурации закроет треть этой потребности.