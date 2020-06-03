Первый замгубернатора Курской области заболел COVID-19

"У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Курской области выявили 76 новых случаев коронавируса, а всего с начала эпидемии — 3199. Умерли за все время 13 человек, вылечились 1513.