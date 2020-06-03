Первый замгубернатора Курской области заболел COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн — РИА Новости. У первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко диагностировали коронавирус, сообщила пресс-служба администрации региона.
"У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях", — говорится в сообщении.
В здании обладминистрации провели дезинфекцию. Медики определили круг контактных лиц Набоко для пресечения дальнейшего распространения инфекции.
За минувшие сутки в Курской области выявили 76 новых случаев коронавируса, а всего с начала эпидемии — 3199. Умерли за все время 13 человек, вылечились 1513.
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