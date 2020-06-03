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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:07
https://ria.ru/20200603/1572406041.html
Первый замгубернатора Курской области заболел COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Первый замгубернатора Курской области заболел COVID-19

14:21 03.06.2020 (обновлено: 15:07 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн — РИА Новости. У первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко диагностировали коронавирус, сообщила пресс-служба администрации региона.

"У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях", — говорится в сообщении.

В здании обладминистрации провели дезинфекцию. Медики определили круг контактных лиц Набоко для пресечения дальнейшего распространения инфекции.
За минувшие сутки в Курской области выявили 76 новых случаев коронавируса, а всего с начала эпидемии — 3199. Умерли за все время 13 человек, вылечились 1513.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКурская областьОбщество
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