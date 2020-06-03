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2020-06-03T14:20
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В "Единой России" предложили не повышать стоимость услуг ЖКХ с 1 июля
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РИА Новости

В "Единой России" предложили не повышать стоимость услуг ЖКХ с 1 июля

14:20 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В "Единой России" предложили не повышать стоимость услуг ЖКХ с 1 июля из-за пандемии коронавируса, секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак призвал консолидировать позиции ЕР по данному вопросу.
С предложением не повышать в этом году цену на услуги ЖКХ с 1 июля выступил губернатор Ставропольского края, секретарь реготделения ЕР Владимир Владимиров в ходе онлайн-совещания партии о выполнении общенационального плана по восстановлению экономики.
Логотип партии Единая Россия
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"Очень много наших предложений вошло в план. Но есть кардинальное предложение - ходатайствовать о неподъеме платежей за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Мы разные цифры видим - 2,7%, 4%. Потенциально это неправильно.... Очень бы хотелось, чтобы мы на этот год - очень сложный год для всех - ввели мораторий на подъем платежей за ЖКХ. Это будет и людьми нормально воспринято, и хозяйствующими субъектами", - сказал Владимиров.
"Темой платежей мы готовы заниматься, давайте консолидировать наши позиции", - прокомментировал это предложение Турчак.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
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Владимир ВладимировЕдиная РоссияАндрей ТурчакСтавропольский крайЭкономика
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