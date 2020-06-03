В "Единой России" предложили не повышать стоимость услуг ЖКХ с 1 июля

"Очень много наших предложений вошло в план. Но есть кардинальное предложение - ходатайствовать о неподъеме платежей за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Мы разные цифры видим - 2,7%, 4%. Потенциально это неправильно.... Очень бы хотелось, чтобы мы на этот год - очень сложный год для всех - ввели мораторий на подъем платежей за ЖКХ. Это будет и людьми нормально воспринято, и хозяйствующими субъектами", - сказал Владимиров.