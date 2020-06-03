МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В "Единой России" предложили не повышать стоимость услуг ЖКХ с 1 июля из-за пандемии коронавируса, секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак призвал консолидировать позиции ЕР по данному вопросу.
С предложением не повышать в этом году цену на услуги ЖКХ с 1 июля выступил губернатор Ставропольского края, секретарь реготделения ЕР Владимир Владимиров в ходе онлайн-совещания партии о выполнении общенационального плана по восстановлению экономики.
"Очень много наших предложений вошло в план. Но есть кардинальное предложение - ходатайствовать о неподъеме платежей за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Мы разные цифры видим - 2,7%, 4%. Потенциально это неправильно.... Очень бы хотелось, чтобы мы на этот год - очень сложный год для всех - ввели мораторий на подъем платежей за ЖКХ. Это будет и людьми нормально воспринято, и хозяйствующими субъектами", - сказал Владимиров.
"Темой платежей мы готовы заниматься, давайте консолидировать наши позиции", - прокомментировал это предложение Турчак.