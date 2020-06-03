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2020-06-03T15:39
https://ria.ru/20200603/1572405824.html
Делегация ПНС Ливии провела в Москве переговоры с Лавровым
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РИА Новости

Делегация ПНС Ливии провела в Москве переговоры с Лавровым

14:17 03.06.2020 (обновлено: 15:39 03.06.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтигом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтигом
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Представители правительства нацсогласия Ливии обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в стране, сообщил РИА Новости министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед Тахир Сияла.
"Мы ещё не закончили", - сказал РИА Новости Сияла, покидая МИД РФ. На вопрос, вёл ли он переговоры с Лавровым, тот ответил: "Конечно. И с (замглавы МИД) Михаилом Богдановым".
Заместитель главы президентского совета, вице-премьер правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг также покинул здание МИД РФ, но сообщил, что "переговоры продолжатся - с Богдановым".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Международный аэропорт Триполи
Вчера, 13:42
ПНС Ливии начало операцию с целью выбить ЛНА из аэропорта Триполи
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля. Во вторник Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5).
Военнослужащие Ливийской национальной армии
2 июня, 13:28
Стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры о перемирии
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМихаил БогдановСергей ЛавровЕвросоюзЛивияООНСШАБерлин (город)В мире
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Заместитель главы президентского совета, вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг в Москве. 3 июня 2020
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