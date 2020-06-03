Суд продлил арест двух фигурантов дела "Зимней вишни"

Они обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество". Слушание их дела началось в декабре.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.