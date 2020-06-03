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2020-06-03T14:12
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Суд продлил арест двух фигурантов дела "Зимней вишни"
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РИА Новости

Суд продлил арест двух фигурантов дела "Зимней вишни"

14:12 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкНачальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. 26 мая 2018
Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 3 июн - РИА Новости. Суд продлил арест двух фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" - экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева, сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово.
Они обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество". Слушание их дела началось в декабре.
"Центральным районным судом г. Кемерово продлен срок содержания под стражей по уголовному делу по обвинению Мамонтова А.С. экс-руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области, Терентьева Г.Н. экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС по Кемеровской области", – говорится в сообщении.
Уточняется, что срок содержания под стражей обоим фигурантам продлен до 10 сентября.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
30 мая, 08:30
Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение в окончательной редакции
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Пожар в торговом центре в КемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоКемеровская областьПроисшествия
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