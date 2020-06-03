Суд продлил арест двух фигурантов дела "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 3 июн - РИА Новости. Суд продлил арест двух фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" - экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева, сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово.
Они обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество". Слушание их дела началось в декабре.
"Центральным районным судом г. Кемерово продлен срок содержания под стражей по уголовному делу по обвинению Мамонтова А.С. экс-руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области, Терентьева Г.Н. экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС по Кемеровской области", – говорится в сообщении.
Уточняется, что срок содержания под стражей обоим фигурантам продлен до 10 сентября.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.