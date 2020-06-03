В Москве врачи еженедельно получают четыре миллиона единиц средств защиты

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Медикам Москвы еженедельно поставляют около 4 миллионов единиц средств индивидуальной защиты с нового склада, открытого на юго-востоке столицы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавирус. Среди средств индивидуальной защиты, которые получают медработники больниц, поликлиник, лабораторий, КТ-центров и других медицинских организаций города - маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие предметы. При этом на складе создан неснижаемый запас СИЗ в расчёте на две-четыре недели", - сказала Ракова журналистам.
Заммэра отметила, что с этого склада медики еженедельно получают около 4 миллионов единиц СИЗ. Сотрудники транспортной компании доставляют продукцию в медучреждения и помогают с разгрузкой. Ежедневно доставка осуществляется более чем по 10 адресам, также возможен самовывоз через специальный пункт выдачи. В июне доставка со склада будет проводиться более чем по 100 адресам еженедельно.
Новый склад средств индивидуальной защиты для медицинских работников является крупнейшим в Москве логистическим комплексом площадью более 17 тысяч квадратных метров. Он находится на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" в транспортной доступности ко всем городским клиникам, что позволяет сократить время поставки. Еженедельно в круглосуточном режиме осуществляется пополнение запасов и снабжение организаций.
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