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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:10
https://ria.ru/20200603/1572405226.html
В Москве врачи еженедельно получают четыре миллиона единиц средств защиты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В Москве врачи еженедельно получают четыре миллиона единиц средств защиты

14:10 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Медикам Москвы еженедельно поставляют около 4 миллионов единиц средств индивидуальной защиты с нового склада, открытого на юго-востоке столицы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавирус. Среди средств индивидуальной защиты, которые получают медработники больниц, поликлиник, лабораторий, КТ-центров и других медицинских организаций города - маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие предметы. При этом на складе создан неснижаемый запас СИЗ в расчёте на две-четыре недели", - сказала Ракова журналистам.
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Заммэра отметила, что с этого склада медики еженедельно получают около 4 миллионов единиц СИЗ. Сотрудники транспортной компании доставляют продукцию в медучреждения и помогают с разгрузкой. Ежедневно доставка осуществляется более чем по 10 адресам, также возможен самовывоз через специальный пункт выдачи. В июне доставка со склада будет проводиться более чем по 100 адресам еженедельно.
Новый склад средств индивидуальной защиты для медицинских работников является крупнейшим в Москве логистическим комплексом площадью более 17 тысяч квадратных метров. Он находится на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" в транспортной доступности ко всем городским клиникам, что позволяет сократить время поставки. Еженедельно в круглосуточном режиме осуществляется пополнение запасов и снабжение организаций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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