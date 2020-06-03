В Москве врачи еженедельно получают четыре миллиона единиц средств защиты

Заммэра отметила, что с этого склада медики еженедельно получают около 4 миллионов единиц СИЗ. Сотрудники транспортной компании доставляют продукцию в медучреждения и помогают с разгрузкой. Ежедневно доставка осуществляется более чем по 10 адресам, также возможен самовывоз через специальный пункт выдачи. В июне доставка со склада будет проводиться более чем по 100 адресам еженедельно.