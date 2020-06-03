Смерть священника в Ярославле не была насильственной, заявили в епархии

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Священник Александр Штерцель скончался в Ярославле после того, как упал на улице и сильно ударился головой, его смерть не была насильственной, сообщил РИА Новости представитель Переславской епархии отец Сергий (Савенков).
Ранее правящий архиерей Переславской и Угличской епархии (Ярославская область) Феоктист Игумнов рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, что в Ярославле убит священник епархии - протоиерей Александр Штерцель. Подробностей архиерей не привел. Позже священнослужитель изменил свою публикацию, отметив, что смерть была несчастным случаем, он извинился, что поспешил распространить ошибочную версию произошедшего.
"Сейчас нам сообщили из органов, что смерть не была насильственной, он упал, ударился головой, получил сильную черепно-мозговую травму, потерял много крови и поэтому в больнице скончался. Не удалось его спасти. Никакого избиения, слава богу, не было. Это случилось по каким-то непонятным нам причинам", - сказал отец Сергий.
По его словам, отец Александр в последнее время служил в Борисоглебском мужском монастыре, собирался принять постриг.
"Мы думаем, что похороны, наверное, будут в Ярославле, у него там супруга похоронена, но дату мы будем знать позже", - отметил собеседник агентства.
В следственных органах не комментируют случившееся.