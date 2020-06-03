Смерть священника в Ярославле не была насильственной, заявили в епархии

"Сейчас нам сообщили из органов, что смерть не была насильственной, он упал, ударился головой, получил сильную черепно-мозговую травму, потерял много крови и поэтому в больнице скончался. Не удалось его спасти. Никакого избиения, слава богу, не было. Это случилось по каким-то непонятным нам причинам", - сказал отец Сергий.