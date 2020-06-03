Испания готовится к рекордно низкому летнему туристическому сезону

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В отелях Испании зафиксировали незначительный рост бронирований на июль и август, сообщает El Pais.
Эксперты из гостиничного сектора ожидают, что чуть более половины всех средств размещения в стране будут открыты летом при очень низкой заполняемости. "Там, где загрузка обычно составляет 80 или 90 процентов, она снизится до 25 процентов", — объяснили топ-менеджеры.
По их словам, крайне важно создать карту безопасных регионов в Европе, чтобы как можно скорее обеспечить транспортные коридоры для туристов.
"Это лето не будет похоже ни на одно другое", — отметил Антонио Каталан, глава международной гостиничной сети.
"Улучшается ли ситуация? Да, но это будет несопоставимо с прошлым сезоном", — сказал источник из еще одной цепочки отелей.
В других сетях уточняют, что по сравнению с данными на конец мая, число бронирований увеличилось в четыре раза, в основном туристы интересуются августом, но это далеко не цифры 2019 года.
В некоторых международных сетях планируют открытие лишь от 25 до 50 процентов своих отелей.
Испанское правительство объявило, что зарубежные туристы смогут вернуться в страну с 1 июля, тогда же будет снят обязательный 14-дневный карантин для иностранцев. Но эксперты отрасли призывают власти разрешить въезд гостей до этой даты.