Испания готовится к рекордно низкому летнему туристическому сезону

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В отелях Испании зафиксировали незначительный рост бронирований на июль и август, В отелях Испании зафиксировали незначительный рост бронирований на июль и август, сообщает El Pais.

Эксперты из гостиничного сектора ожидают, что чуть более половины всех средств размещения в стране будут открыты летом при очень низкой заполняемости. "Там, где загрузка обычно составляет 80 или 90 процентов, она снизится до 25 процентов", — объяснили топ-менеджеры.

По их словам, крайне важно создать карту безопасных регионов в Европе, чтобы как можно скорее обеспечить транспортные коридоры для туристов.

"Это лето не будет похоже ни на одно другое", — отметил Антонио Каталан, глава международной гостиничной сети.

"Улучшается ли ситуация? Да, но это будет несопоставимо с прошлым сезоном", — сказал источник из еще одной цепочки отелей.

В других сетях уточняют, что по сравнению с данными на конец мая, число бронирований увеличилось в четыре раза, в основном туристы интересуются августом, но это далеко не цифры 2019 года.

В некоторых международных сетях планируют открытие лишь от 25 до 50 процентов своих отелей.