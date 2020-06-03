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2020-06-03T15:15
https://ria.ru/20200603/1572405120.html
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
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РИА Новости

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

14:16 03.06.2020 (обновлено: 15:15 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
Так, согласно проекту Минтруда, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, размер прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года составил 10 843 рубля: для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль.
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Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.
В январе Минтруд предложил установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека (для трудоспособных граждан — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788, детей — 10 383).
Как объясняли в ведомстве, по сравнению с третьим кварталом этот показатель уменьшился на 3,7% (для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3, для детей — на 4,2) из-за снижения цен на продукты питания.
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38577514137
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Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Экономика
Популярные комментарии
Надо зарплаты чиновников всех мастей привязать к МРОТ. Например президента ЗП 5хМРОТ, главааппарата правительства 3.5хМРОТ. Глава региона 2.5хМРОТ. Депутат 1хМРОТ. Вот тогда они будут думать о населении и поднимать МРОТ. А пока их ЗП годовая равняется тысячам МРОТ, то ни о какой заботе о населения и речи нет.
3 июня, 15:09
SWR
8520102
Ну теперь заживём, наконец то..)
3 июня, 14:42
АДАлександр Демидов
13431207
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