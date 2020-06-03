Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
Так, согласно проекту Минтруда, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, размер прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года составил 10 843 рубля: для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль.
Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.
В январе Минтруд предложил установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека (для трудоспособных граждан — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788, детей — 10 383).
Как объясняли в ведомстве, по сравнению с третьим кварталом этот показатель уменьшился на 3,7% (для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3, для детей — на 4,2) из-за снижения цен на продукты питания.