Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прожиточный минимум в Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.

Так, согласно проекту Минтруда , опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов , размер прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года составил 10 843 рубля: для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.

В январе Минтруд предложил установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека (для трудоспособных граждан — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788, детей — 10 383).