На Сахалине над котлованом с нефтью, где гибнут утки, установят сетку

Как информирует региональное министерство экологии, в Охинском городском округе более 100 уток погибли в водоеме, где скапливаются нефтепродукты. Отмечалось, что сотрудники учреждения "Сахалинские лесничества" готовят материалы для передачи в компетентные органы, чтобы установить виновников гибели птиц. По предварительным данным специалистов областного минэкологии, это может быть естественным выходом нефти, который периодически случается там на протяжении нескольких лет.