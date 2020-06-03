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2020-06-03T14:05
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На Сахалине над котлованом с нефтью, где гибнут утки, установят сетку
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РИА Новости

На Сахалине над котлованом с нефтью, где гибнут утки, установят сетку

14:05 03.06.2020
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© Flickr / notsogoodphotographyНефтяная пленка
Нефтяная пленка
© Flickr / notsogoodphotography
Нефтяная пленка. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июн – РИА Новости. Котлован с нефтью на севере Сахалина оградят защитной сеткой после случаев гибели птиц, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Как информирует региональное министерство экологии, в Охинском городском округе более 100 уток погибли в водоеме, где скапливаются нефтепродукты. Отмечалось, что сотрудники учреждения "Сахалинские лесничества" готовят материалы для передачи в компетентные органы, чтобы установить виновников гибели птиц. По предварительным данным специалистов областного минэкологии, это может быть естественным выходом нефти, который периодически случается там на протяжении нескольких лет.
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"Над котлованом с нефтью, где ранее были обнаружены погибшие птицы, решено установить защитную сетку, которая позволит избежать дальнейшего попадания пернатых в вязкую жидкость. Также комиссия рассмотрит вариант установки отпугивающих устройств", - написал глава региона в Telegram-канале.
По информации регионального министерства экологии, в четверг в район происшествия выезжает комиссия ведомства и представителей нефтегазовой отрасли, чтобы принять оперативные меры для предотвращения гибели животных и птиц.
"Важно отметить, что выход нефтепродуктов на поверхность нефтеносных пластов в районе поселка Восточный в Охинском районе относится к естественным природным явлениям, характерным для нефтяных месторождений севера Сахалинской области", - отметил губернатор.
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Валерий ЛимаренкоСахалинПроисшествия
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