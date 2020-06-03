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2020-06-03T14:05
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В Москве сотрудник банка организовал нападение на клиентку
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РИА Новости

В Москве сотрудник банка организовал нападение на клиентку

14:05 03.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на москвичку, которая возвращалась домой из банка с 1,2 миллиона рублей после закрытия вклада, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию с заявлением обратилась пенсионерка, которая сообщила, что закрыла счет в отделении банка, получила около 15 тысяч долларов наличными и направилась домой. В подъезде на нее напал неизвестный мужчина. Его лицо было скрыто под медицинской маской. Вооруженный ножом незнакомец выхватил сумку, в которой находилось свыше 1,2 миллиона рублей (по курсу валют на тот день, плюс наличные деньги в кошельке – ред.), банковские карты, документы и личные вещи. Потерпевшая попыталась его остановить, но злоумышленник скрылся.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к нападению может быть причастен работник кредитной организации. По версии следствия, именно он сообщил своим знакомым, что клиент банка сняла крупную сумму. Один из злоумышленников проследил за женщиной, отобрал у неё деньги и вместе с сообщником скрылся на такси", - сказала Волк.
Двое подозреваемых были задержаны на Первой Бородинской улице. При них обнаружены похищенные деньги, которые в настоящее время возвращены законной владелице. Еще один соучастник задержан в тот же день по месту проживания на 9-й Парковой улице, добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", фигуранты заключены под стражу.
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Ирина ВолкМоскваПроисшествия
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