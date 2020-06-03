Ливан направит запрос в СБ ООН о продлении миротворческой миссии

БЕЙРУТ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Ливана приняло решение направить запрос в СБ ООН о продлении миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на год, заявил президент Ливана Мишель Аун после встречи с премьер-министром страны Хассаном Диябом, послами стран постоянных членов Совета Безопасности и спецпредставителем ООН Яном Кубишем.
"Президент Мишель Аун подтвердил приверженность Ливана к международным силам, действующим в южном Ливане в составе ВСООНЛ, и отметил их положительную роль. Он отметил, что правительство приняло решение направить запрос в СБ ООН о продлении их миссии на год без изменений мандата, концепции их действий и правил ведения боя, связанных с ними", - пишет пресс-служба президентского дворца.
Ливанский лидер подчеркнул, что присутствие ВСООНЛ больше региональная необходимость, чем государственная. При этом приверженность Ливана миротворческим силам находится в рамках общих свобод и полного суверенитета страны.
Аун призвал продолжить координацию действий между армией Ливана и миротворцами в рамках резолюции СБ ООН 1701 на фоне регулярных нарушений воздушного пространства, морских и сухопутных границ со стороны Израиля.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявлял о намерениях Израиля и США изменить мандат миротворцев в южном Ливане и дать им право на обыски и досмотры частных владений под предлогом поиска и изъятия оружия. Шиитский лидер заявил о недопустимости подобных действий, так как это будет прямым нарушением частной собственности и прав граждан.
В конце мая произошел конфликт между жителями района Марджаюн и миротворцами из-за того, что финские военные из состава ВСООНЛ попытались провести патрулирование в пограничной территории без координации с ливанской армией. Местные жители заблокировали дорогу и забросали колонну голубых касок камнями. Никто в результате инцидента не пострадал.
Первые 4 тысячи голубых касок были направлены в южный Ливан в 1978 году. Временные силы ООН UNIFIL (ВСООНЛ) продолжают находится на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". В состав UNIFIL входят около 11 тысяч военнослужащих и более 800 гражданских специалистов из 41 страны.