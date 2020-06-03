Ливан направит запрос в СБ ООН о продлении миротворческой миссии

"Президент Мишель Аун подтвердил приверженность Ливана к международным силам, действующим в южном Ливане в составе ВСООНЛ, и отметил их положительную роль. Он отметил, что правительство приняло решение направить запрос в СБ ООН о продлении их миссии на год без изменений мандата, концепции их действий и правил ведения боя, связанных с ними", - пишет пресс-служба президентского дворца.

Ливанский лидер подчеркнул, что присутствие ВСООНЛ больше региональная необходимость, чем государственная. При этом приверженность Ливана миротворческим силам находится в рамках общих свобод и полного суверенитета страны.

Аун призвал продолжить координацию действий между армией Ливана и миротворцами в рамках резолюции СБ ООН 1701 на фоне регулярных нарушений воздушного пространства, морских и сухопутных границ со стороны Израиля

Ранее лидер ливанского движения " Хезболлах Хасан Насрулла заявлял о намерениях Израиля и США изменить мандат миротворцев в южном Ливане и дать им право на обыски и досмотры частных владений под предлогом поиска и изъятия оружия. Шиитский лидер заявил о недопустимости подобных действий, так как это будет прямым нарушением частной собственности и прав граждан.

В конце мая произошел конфликт между жителями района Марджаюн и миротворцами из-за того, что финские военные из состава ВСООНЛ попытались провести патрулирование в пограничной территории без координации с ливанской армией. Местные жители заблокировали дорогу и забросали колонну голубых касок камнями. Никто в результате инцидента не пострадал.