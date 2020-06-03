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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-03T14:37
https://ria.ru/20200603/1572404759.html
Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357674_0:52:3051:1768_1036x0_80_0_0_325a939c2256652b0c8a373c0b3621e8.jpg
РИА Новости

Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

14:01 03.06.2020 (обновлено: 14:37 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Курс евро к рублю, установленный Центробанком на 4 июня, снизился на 15,39 копейки, доллара — на 64,18 копейки.
Таким образом, европейская валюта будет стоить 76,6243 рубля, американская — 68,3413 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля.
На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
Августовский фьючерс на нефть Brent после утреннего роста перешел к снижению и теряет один процент, опускаясь до 39,16 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Ну да, сперва чуть-чуть подрос рублей на 20, а потом как рухнет на 60 копеек..
3 июня, 14:23
vv dok
12730318
а как там гривна?
3 июня, 14:36
ОИОлег Инкогнито
1770205
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