Официальный курс доллара упал на 64 копейки, евро — на 15 копеек

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Курс евро к рублю, установленный Центробанком на 4 июня, снизился на 15,39 копейки, доллара — на 64,18 копейки.
Таким образом, европейская валюта будет стоить 76,6243 рубля, американская — 68,3413 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 42,22 копейки, составив 72,0687 рубля.
На Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" на 13:25 мск снижается на 14 копеек, до 68,59 рубля, евро растет на 15 копеек, до 76,85 рубля.
Августовский фьючерс на нефть Brent после утреннего роста перешел к снижению и теряет один процент, опускаясь до 39,16 доллара за баррель.