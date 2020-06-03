Мишустин и премьер Южной Кореи обсудили экономические проекты

"В ходе разговора была выражена обоюдная заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, в том числе в области энергетики и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено перспективам реализации трехсторонних экономических проектов с участием России, Республики Корея и КНДР", - говорится в сообщении.