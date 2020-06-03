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Мишустин и премьер Южной Кореи обсудили экономические проекты
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РИА Новости

Мишустин и премьер Южной Кореи обсудили экономические проекты

14:00 03.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его коллега из Южной Кореи Чон Се Гюн обсудили перспективы реализации трехсторонних экономических проектов с участием РФ, Кореи и КНДР, сообщает пресс-служба правительства в среду.
Состоялся телефонный разговор Мишустина с Чон Се Гюном.
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"В ходе разговора была выражена обоюдная заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, в том числе в области энергетики и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено перспективам реализации трехсторонних экономических проектов с участием России, Республики Корея и КНДР", - говорится в сообщении.
Добавляется, что стороны отметили важность проведения мероприятий в рамках Годов взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея, а также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.
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РоссияЧон Се ГюнМихаил МишустинЮжная КореяКНДРЭкономика
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