На Кубани троих жителей будут судить за похищение 17-летней "невесты"

"В зависимости от роли каждого, они обвиняются в похищении 17-летней девушки, совершенном группой лиц по предварительному сговору... Женщинам также предъявлено обвинение в совершении иных действий сексуального характера в отношении потерпевшей", - сообщает СУСК.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд… Ранее приговором суда несовершеннолетний сын обвиняемого… был признан судом виновным в похищении 17-летней потерпевшей, совершенном группой лиц по предварительному сговору,… и ее изнасиловании", - уточняет СУСК. По данным пресс-службы ведомства, суд приговорил молодого человека к 6 годам воспитательной колонии, приговор в законную силу пока не вступил.

На минувшей неделе в СМИ было опубликовано видео, предположительно, 36-летней обвиняемой по данному делу, матери пятерых детей, которая рассказала, что проблема возникла из-за того, что две цыганские семьи не смогли договориться из-за размера калыма. По ее словам, за невесту было запрошено полмиллиона рублей. В видеообращении женщина утверждает, что решила подзаработать, когда ее попросили выступить в качестве таксиста, и довезла "невесту" до дома "жениха".