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2020-06-03T14:00
https://ria.ru/20200603/1572404671.html
На Кубани троих жителей будут судить за похищение 17-летней "невесты"
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РИА Новости

На Кубани троих жителей будут судить за похищение 17-летней "невесты"

14:00 03.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Трое жителей Кубани обвиняются в похищении 17-летней девушки из станицы Кущевской, по данным следствия, ее планировали выдать замуж за сына одного из похитителей, "жених" изнасиловал девушку, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Отмечается, что по делу проходят житель Крыловского района и две его знакомых.
"В зависимости от роли каждого, они обвиняются в похищении 17-летней девушки, совершенном группой лиц по предварительному сговору... Женщинам также предъявлено обвинение в совершении иных действий сексуального характера в отношении потерпевшей", - сообщает СУСК.
По версии следствия, в сентябре 2019 года фигуранты дела договорились похитить девушку, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак. Ее силой вытащили из дома, усадили в машину и перевезли в станицу Октябрьскую Крыловского района. По данным СК, молодой человек изнасиловал девушку, а женщины совершили в отношении нее иные действия сексуального характера. Отмечается, что потерпевшую удерживали против ее воли несколько дней, пока ее не освободили правоохранители, к которым обратились родственники девушки.
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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд… Ранее приговором суда несовершеннолетний сын обвиняемого… был признан судом виновным в похищении 17-летней потерпевшей, совершенном группой лиц по предварительному сговору,… и ее изнасиловании", - уточняет СУСК. По данным пресс-службы ведомства, суд приговорил молодого человека к 6 годам воспитательной колонии, приговор в законную силу пока не вступил.
На минувшей неделе в СМИ было опубликовано видео, предположительно, 36-летней обвиняемой по данному делу, матери пятерых детей, которая рассказала, что проблема возникла из-за того, что две цыганские семьи не смогли договориться из-за размера калыма. По ее словам, за невесту было запрошено полмиллиона рублей. В видеообращении женщина утверждает, что решила подзаработать, когда ее попросили выступить в качестве таксиста, и довезла "невесту" до дома "жениха".
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Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайКрыловский районПроисшествия
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