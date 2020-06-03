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75 лет Великой Победы
2020-06-03T13:57
https://ria.ru/20200603/1572404534.html
В Калининграде прошла первая тренировка пеших расчетов к параду Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/152101/82/1521018223_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1699e76b2e01d4864e0a0fbf25e7695f.jpg
РИА Новости

В Калининграде прошла первая тренировка пеших расчетов к параду Победы

13:57 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Первая тренировка пеших парадных расчетов, участвующих в параде 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась на аэродроме "Чкаловск" в Калининграде, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
"На Балтийском флоте идёт подготовка к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Калининграде на аэродроме "Чкаловск" прошла первая тренировка пеших парадных расчетов", - сказал Мартов журналистам.
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Он отметил, что 24 июня по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут более тысячи военнослужащих Балтийского флота и более тысячи представителей других силовых ведомств и организаций. Всего планом подготовки предусмотрено семь тренировок парадных расчетов на территории аэродрома, две тренировки и генеральная репетиция на площади Победы в Калининграде.
По словам Мартова, при подготовке к параду принимаются необходимые санитарно-противоэпидемиологические меры. Военные химики проведут дезинфекцию транспортных средств, все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на коронавирус и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.
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Кроме того, личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.
По данным Балтфлота, в военном параде, посвящённом Дню Победы, в этом году примут участие 75 единиц техники. В воздушной части парада будет задействовано 20 самолётов и вертолётов морской авиации Балтийского флота.
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75 лет Великой ПобедыРоман МартовПарад ПобедыБалтийский флот ВМФ РоссииКалининградОбщество
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