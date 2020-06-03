В Калининграде прошла первая тренировка пеших расчетов к параду Победы

КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Первая тренировка пеших парадных расчетов, участвующих в параде 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась на аэродроме "Чкаловск" в Первая тренировка пеших парадных расчетов, участвующих в параде 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась на аэродроме "Чкаловск" в Калининграде , сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов

"На Балтийском флоте идёт подготовка к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Калининграде на аэродроме "Чкаловск" прошла первая тренировка пеших парадных расчетов", - сказал Мартов журналистам.

Он отметил, что 24 июня по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут более тысячи военнослужащих Балтийского флота и более тысячи представителей других силовых ведомств и организаций. Всего планом подготовки предусмотрено семь тренировок парадных расчетов на территории аэродрома, две тренировки и генеральная репетиция на площади Победы в Калининграде.

По словам Мартова, при подготовке к параду принимаются необходимые санитарно-противоэпидемиологические меры. Военные химики проведут дезинфекцию транспортных средств, все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на коронавирус и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Кроме того, личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.