В Мексике шесть человек погибли при нападении на закусочную

Инцидент произошел во вторник в муниципалитете Сан-Луис-де-ла-Пас. Неизвестные совершили нападение на заведение под названием Más café, расположенное на стоянке грузовых автомобилей. По данным телеканала, это место пользуется популярностью среди водителей.
Как сообщается, шесть человек погибли на месте, среди них три женщины. Еще один пострадавший был госпитализирован.
По данным телеканала, на место прибыла местная полиция и сотрудники национальной гвардии. Как сообщили в прокуратуре, мотивы нападавших, а также их личности пока не удалось установить.
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