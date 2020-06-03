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2020-06-03T13:56
https://ria.ru/20200603/1572404412.html
В Мексике шесть человек погибли при нападении на закусочную
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РИА Новости

В Мексике шесть человек погибли при нападении на закусочную

13:56 03.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСпецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Спецназ мексиканской полиции . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Небольшая закусочная подверглась вооруженному нападению в штате Гуанахуато в центральной части Мексики, погибли шесть человек, один получил ранения, сообщает телеканал Televisa со ссылкой на заявление местной генпрокуратуры.
Инцидент произошел во вторник в муниципалитете Сан-Луис-де-ла-Пас. Неизвестные совершили нападение на заведение под названием Más café, расположенное на стоянке грузовых автомобилей. По данным телеканала, это место пользуется популярностью среди водителей.
Как сообщается, шесть человек погибли на месте, среди них три женщины. Еще один пострадавший был госпитализирован.
По данным телеканала, на место прибыла местная полиция и сотрудники национальной гвардии. Как сообщили в прокуратуре, мотивы нападавших, а также их личности пока не удалось установить.
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