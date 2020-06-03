Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 5,5%

"В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос более чем на 8,2% и составил около 1,56 миллиона тонн. На промысле минтая освоено около 1,13 миллиона тонн, что выше уровня прошлого года на 49,14 тысячи тонн (на 4,5% - ред.), трески добыто на 9,33 тысячи тонн больше (на 12,2% - ред.) - около 85,7 тысячи тонн, сельди - на 11,83 тысячи тонн больше (на 11,1% - ред.), около 118 тысяч тонн", - говорится в пресс-релизе.

В Северном бассейне вылов вырос более чем на 2,4%, почти до 222 тысяч тонн. На промысле трески вылов снизился на 5,5%, до 154,4 тысячи тонн, освоение пикши выросло на 50,7%, до 34,81 тысячи тонн. В Западном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил около 54,1 тысячи тонн, что на 0,1% больше уровня прошлого года. На промысле шпрота вылов вырос на 3,5%, до 35,72 тысячи тонн, балтийской сельди было освоено на 6,5% меньше уровня прошлого года, около 14,5 тысячи тонн.