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Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 5,5%
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РИА Новости

Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 5,5%

14:00 03.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкРыбный промысел в районе острова Кунашир
Рыбный промысел в районе острова Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Рыбный промысел в районе острова Кунашир. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские рыбаки с начала года по состоянию на 3 июня выловили более 2,16 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 5,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Росрыболовства.
"В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос более чем на 8,2% и составил около 1,56 миллиона тонн. На промысле минтая освоено около 1,13 миллиона тонн, что выше уровня прошлого года на 49,14 тысячи тонн (на 4,5% - ред.), трески добыто на 9,33 тысячи тонн больше (на 12,2% - ред.) - около 85,7 тысячи тонн, сельди - на 11,83 тысячи тонн больше (на 11,1% - ред.), около 118 тысяч тонн", - говорится в пресс-релизе.
В Северном бассейне вылов вырос более чем на 2,4%, почти до 222 тысяч тонн. На промысле трески вылов снизился на 5,5%, до 154,4 тысячи тонн, освоение пикши выросло на 50,7%, до 34,81 тысячи тонн. В Западном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил около 54,1 тысячи тонн, что на 0,1% больше уровня прошлого года. На промысле шпрота вылов вырос на 3,5%, до 35,72 тысячи тонн, балтийской сельди было освоено на 6,5% меньше уровня прошлого года, около 14,5 тысячи тонн.
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В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне выловлено 32,22 тысячи тонн рыбы, что на 5% ниже уровня прошлого года. На промысле хамсы объем добычи вырос на 9,7%, до 19,4 тысячи тонн, вылов тюльки упал на 90,2%, до 1,63 тысячи тонн.
В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 1,5% и составил 31,72 тысячи тонн. На промысле кильки добыча составила 4,64 тысячи тонн (годом ранее - 0,24 тысячи тонн). Вылов частиковых видов рыб снизился на 23,3%, до 12,83 тысячи тонн, добыча пресноводных видов водных биоресурсов выросла на 11,2% и составила около 9,9 тысячи тонн.
В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 257,8 тысячи тонн, что на 2,8% меньше уровня прошлого года.
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