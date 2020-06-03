Прокуратура проверит данные о разливе нефти в лесу Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в лесном массиве в Свердловской области, сообщает в среду надзорное ведомство региона.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации о разливе нефтепродуктов в лесном массиве вблизи села Мелкозерово Алапаевского района", - говорится в сообщении.
К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалисты отберут пробы почвы, проведут исследование для установления причины розлива нефтепродуктов, установят размер ущерба, причиненный окружающей среде.
По результатам исследования прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.