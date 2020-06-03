Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T13:52
https://ria.ru/20200603/1572404049.html
Прокуратура проверит данные о разливе нефти в лесу Свердловской области
https://cdn24.img.ria.ru/images/17256/29/172562946_0:149:4288:2561_1036x0_80_0_0_3da4b9fa1dfdc335e2d75f9fa0793b74.jpg
РИА Новости

Прокуратура проверит данные о разливе нефти в лесу Свердловской области

13:52 03.06.2020
1469
© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в лесном массиве в Свердловской области, сообщает в среду надзорное ведомство региона.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в средствах массовой информации о разливе нефтепродуктов в лесном массиве вблизи села Мелкозерово Алапаевского района", - говорится в сообщении.
Тушение пожара на ТЭЦ Норильска. Кадры МЧС
1 июня, 10:49
Дело возбудили после пожара и разлива топлива на ТЭЦ в Норильске
К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалисты отберут пробы почвы, проведут исследование для установления причины розлива нефтепродуктов, установят размер ущерба, причиненный окружающей среде.
По результатам исследования прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
Место разлива топлива в Норильске
2 июня, 13:40
Росприроднадзор оценил толщину слоя нефти на реке после ЧП в Норильске
100122
Обсудить 0
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Санаторий Октябрьский в Сочи
Пока без моря: санатории Сочи встречают первых туристов
Президент РФ Владимир Путин
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Фотоловушка в нацпарке Земля леопарда в Приморье запечатлела медведя в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66
В нацпарке "Земля леопарда" в фотоловушку попал "медведь-почесун"
Кроншнеп на дереве
В Московской области нашли места обитания краснокнижных птиц
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
Самые красивые розовые озера России. Где лечиться после карантина
Туристы идут по тропе к сиенитовой скале Такмак на территории государственного природного заповедника Столбы в Красноярском крае
Медики и их семьи смогут бесплатно посещать российские заповедники
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин проводит совещание по ликвидации разлива топлива в Норильске
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабмин Белоруссии
Место разлива топлива в Норильске
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Посол Турции в России Мехмет Самсар
Посол Турции оценил сотрудничество Москвы и Анкары
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Люди на подтопленной улице в поселке Нахабино Московской области
Затопленные улицы и садовые участки: последствия ливней в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния