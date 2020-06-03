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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:51
https://ria.ru/20200603/1572404018.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 19 669
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 19 669

13:52 03.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 152, до 19669, всего с начала пандемии умерли 1288 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 19517 случаях заражения, 1279 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 19669 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1288 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 13,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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Скорость распространения нового коронавируса
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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