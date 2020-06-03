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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:50
https://ria.ru/20200603/1572403917.html
В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19

13:50 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у пяти сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель правительства.
Ранее два случая коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа. В частности, COVID-19 подтвердился у заместителя главы администрации города Людмилы Бородиной.
"В управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений диагностирован COVID-19 у пяти сотрудников. Заболевание проходит либо бессимптомно, либо с легкими признаками ОРВИ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все заболевшие проходят амбулаторное лечение, круг контактов установлен.
Всего в регионе коронавирус подтвержден у 2361 человека. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1567 человек. В Воронежской области проживают 2,324 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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