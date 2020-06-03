В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у пяти сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель правительства.
Ранее два случая коронавирусной инфекции были зарегистрированы среди чиновников мэрии Воронежа. В частности, COVID-19 подтвердился у заместителя главы администрации города Людмилы Бородиной.
"В управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений диагностирован COVID-19 у пяти сотрудников. Заболевание проходит либо бессимптомно, либо с легкими признаками ОРВИ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все заболевшие проходят амбулаторное лечение, круг контактов установлен.
Всего в регионе коронавирус подтвержден у 2361 человека. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1567 человек. В Воронежской области проживают 2,324 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.