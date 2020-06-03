В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19

"В управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений диагностирован COVID-19 у пяти сотрудников. Заболевание проходит либо бессимптомно, либо с легкими признаками ОРВИ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все заболевшие проходят амбулаторное лечение, круг контактов установлен.

Всего в регионе коронавирус подтвержден у 2361 человека. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1567 человек. В Воронежской области проживают 2,324 миллиона человек.