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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:49
https://ria.ru/20200603/1572403875.html
ЕК выделит Йемену средства на помощь в борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

ЕК выделит Йемену средства на помощь в борьбе с коронавирусом

13:49 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Европейская комиссия предоставит Йемену в качестве гуманитарной помощи новое финансирование в размере 70 миллионов евро, говорится в распространенном в среду заявлении ЕК.
"Комиссия предоставит новое финансирование в размере 70 миллионов евро Йемену, поскольку коронавирус угрожает усугубить один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире, где уже есть угроза голода", - указывается в документе.
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В ЕК пояснили, что более 40 миллионов евро из этого пакета пойдут на предотвращение распространения пандемии коронавируса в стране, остальные средства будут использованы на помощь пострадавшему от внутреннего конфликта населению.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль правительства. Однако большинство договоренностей до сих пор остаются невыполненными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнсар АллаКрасное мореЕврокомиссияЙеменХодейда (город)ООНВ мире
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