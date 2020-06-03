ЕК выделит Йемену средства на помощь в борьбе с коронавирусом

"Комиссия предоставит новое финансирование в размере 70 миллионов евро Йемену, поскольку коронавирус угрожает усугубить один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире, где уже есть угроза голода", - указывается в документе.
В ЕК пояснили, что более 40 миллионов евро из этого пакета пойдут на предотвращение распространения пандемии коронавируса в стране, остальные средства будут использованы на помощь пострадавшему от внутреннего конфликта населению.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль правительства. Однако большинство договоренностей до сих пор остаются невыполненными.
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