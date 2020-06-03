Эксперт сравнил беспорядки в США с событиями "евромайдана"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. События в США на фоне гибели афроамериканца от рук полицейского и применяемые технологии для провоцирования беспорядков напоминают события "евромайдана" на Украине, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Удивительным образом все то, что наши оппоненты показывали как такие главные "доктора" в мире и для всех остальных стран, они вдруг начали применять у себя на территории", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По словам Мартынова, после выборов Дональда Трампа президентом США в 2016 году была первая волна включения уличных технологий с провоцированием беспорядков.
"Тогда не получилось по разным причинам. Тогда, я так подозреваю, была иллюзия, что они (демократы и республиканцы – ред.) договорятся каким-то образом, как-то все это сошло на нет. Сороса (американского финансиста – ред.) выгнали из Штатов в очередной раз. А тут – бац, и пожалуйста. Вы посмотрите, как прямо в цитатах напоминают кадры из США сегодня события на Украине шестилетней давности. Ну в цитатах просто. Вот эти на коленях полицейские, это давно придумали. Кстати, из того же учебника, обвиняя Россию, (что) она во всем виновата. Прямо вот удивительным образом", - пояснил эксперт.
При этом Мартынов полагает, что в информацию о якобы причастности России к беспорядкам в США склонна верить та аудитория, которая некритически воспринимает любые новости, которые поступают через социальные сети. Как подчеркнул эксперт, подобная аудитория, к сожалению, растет.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила ранее, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела. В МИД РФ сказали, что заявления Райс о причастности РФ к беспорядкам в Штатах являются частью новой кампании Вашингтона по "российскому вмешательству".
2 июня, 00:57Названа причина смерти Джорджа Флойда
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за два года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.