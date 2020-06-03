Эксперт сравнил беспорядки в США с событиями "евромайдана"

"Удивительным образом все то, что наши оппоненты показывали как такие главные "доктора" в мире и для всех остальных стран, они вдруг начали применять у себя на территории", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

"Тогда не получилось по разным причинам. Тогда, я так подозреваю, была иллюзия, что они (демократы и республиканцы – ред.) договорятся каким-то образом, как-то все это сошло на нет. Сороса (американского финансиста – ред.) выгнали из Штатов в очередной раз. А тут – бац, и пожалуйста. Вы посмотрите, как прямо в цитатах напоминают кадры из США сегодня события на Украине шестилетней давности. Ну в цитатах просто. Вот эти на коленях полицейские, это давно придумали. Кстати, из того же учебника, обвиняя Россию, (что) она во всем виновата. Прямо вот удивительным образом", - пояснил эксперт.