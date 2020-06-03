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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:46
https://ria.ru/20200603/1572403585.html
Украина с 15 июня возобновит международное авиасообщение
https://cdn25.img.ria.ru/images/155808/01/1558080147_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ef6c31c72aeccc7dd6d649adbcb976f5.jpg
РИА Новости

Украина с 15 июня возобновит международное авиасообщение

13:46 03.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание международного аэропорта Киев-Жуляны
Здание международного аэропорта Киев-Жуляны
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Украина из-за благополучной ситуации с коронавирусом с 5 июня возобновит внутренние авиасообщение, с 15 июня – международное, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня - международное сообщение", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.
По его словам, возобновление авиасообщения стало возможным из-за благополучной ситуации с коронавирусом. Он также сказал, что страна продолжит ослаблять ограничительные меры, связанные с карантином.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. С 1 июня на Украине начинается третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗУкраинаВ мире
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