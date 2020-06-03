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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:45
https://ria.ru/20200603/1572403526.html
Австрия отменит проверки для въезжающих из семи соседних стран
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1ac30adbd01152990c101f4f9bbc0b36.jpg
РИА Новости

Австрия отменит проверки для въезжающих из семи соседних стран

13:45 03.06.2020
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВена, Австрия
Вена, Австрия
© Фото : Pixabay / saarmaica
Вена, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Австрия с 4 июня отменяет проверки на границе из-за коронавируса для въезжающих из семи соседних стран, после их посещения также больше не нужно предъявлять медицинский сертификат о здоровье и соблюдать 14-дневный карантин, заявил в среду глава МИД республики Александер Шалленберг.
Речь идет о Германии, Лихтенштейне, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии.
"Для этих семи стран, наших непосредственных соседей, при въезде в Австрию больше не требуются тесты и 14-дневный карантин", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.
Он уточнил, что ситуация с коронавирусом в Италии пока не позволяет отменить эти меры в отношении Италии.
Ранее канцлер республики Себастьян Курц заявил, что Австрия не откроет границы для тех стран, которые не взяли под контроль ситуацию с распространением коронавируса.
Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. С 29 мая разрешили открыться отелям, фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также проводить мероприятия с участием до 100 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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