Австрия отменит проверки для въезжающих из семи соседних стран

"Для этих семи стран, наших непосредственных соседей, при въезде в Австрию больше не требуются тесты и 14-дневный карантин", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.

Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. С 29 мая разрешили открыться отелям, фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также проводить мероприятия с участием до 100 человек.