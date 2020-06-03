Австрия отменит проверки для въезжающих из семи соседних стран

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Австрия с 4 июня отменяет проверки на границе из-за коронавируса для въезжающих из семи соседних стран, после их посещения также больше не нужно предъявлять медицинский сертификат о здоровье и соблюдать 14-дневный карантин, заявил в среду глава МИД республики Александер Шалленберг.
"Для этих семи стран, наших непосредственных соседей, при въезде в Австрию больше не требуются тесты и 14-дневный карантин", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.
Он уточнил, что ситуация с коронавирусом в Италии пока не позволяет отменить эти меры в отношении Италии.
Ранее канцлер республики Себастьян Курц заявил, что Австрия не откроет границы для тех стран, которые не взяли под контроль ситуацию с распространением коронавируса.
Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. С 29 мая разрешили открыться отелям, фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также проводить мероприятия с участием до 100 человек.
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