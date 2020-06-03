СЖР поддерживает требование прекратить нападения на журналистов в США

"МФЖ потребовала прекратить преднамеренные, возмутительные и систематические нападения на журналистов, освещающих протесты в США, так как число раненых, травмированных и арестованных продолжает расти", - подчеркивает СЖР.
Союз журналистов России, как указано на сайте, считает данное заявление актуальным и своевременным.
"В настоящее время, в результате действий полиции США пострадали также продюсер Sputnik Николь Руссел и корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев. СЖР присоединяется к требованиям Международной федерации журналистов по прекращению неправомерных действий в отношении представителей СМИ и привлечению виновных к ответственности", - сообщается на сайте СЖР.
В понедельник, 1 июня, Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
В воскресенье, 31 мая, Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовый спрей, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.