Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T13:44
https://ria.ru/20200603/1572403488.html
СЖР поддерживает требование прекратить нападения на журналистов в США
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572386514_0:0:2429:1367_1036x0_80_0_0_353a9739208e10df1ed9bb57b6358a4d.jpg
РИА Новости

СЖР поддерживает требование прекратить нападения на журналистов в США

13:44 03.06.2020
1800
© Sputnik / Николь Руссел / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Вашингтоне. Стоп-кадр с видео
Участники акции протеста на одной из улиц в Вашингтоне. Стоп-кадр с видео
© Sputnik / Николь Руссел
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста на одной из улиц в Вашингтоне. Стоп-кадр с видео
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Союз журналистов России поддерживает требование Международной федерации журналистов немедленно прекратить нападения на сотрудников СМИ, освещающих протесты в США, говорится на сайте СЖР.
"МФЖ потребовала прекратить преднамеренные, возмутительные и систематические нападения на журналистов, освещающих протесты в США, так как число раненых, травмированных и арестованных продолжает расти", - подчеркивает СЖР.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
2 июня, 21:39
МИД РФ возмутился непрекращающимся насилием полиции США над журналистами
Союз журналистов России, как указано на сайте, считает данное заявление актуальным и своевременным.
"В настоящее время, в результате действий полиции США пострадали также продюсер Sputnik Николь Руссел и корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев. СЖР присоединяется к требованиям Международной федерации журналистов по прекращению неправомерных действий в отношении представителей СМИ и привлечению виновных к ответственности", - сообщается на сайте СЖР.
В понедельник, 1 июня, Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
1 июня, 21:17
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в США
В воскресенье, 31 мая, Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовый спрей, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
800001
Обсудить 0
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСоюз журналистов РоссииВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Эксперт рассказал о методах информационной борьбы против России
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае прокомментировали новую ядерную политику России
Симферопольское водохранилище
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас
На фотографии с протестов в США нашли "русского агента"
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко заявил, что Белоруссия "выкрутилась" в ситуации с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабмин Белоруссии
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге
Российский посол в США прокомментировал ситуацию в Гонконге
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния