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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:57
https://ria.ru/20200603/1572403433.html
Мишустин обсудил коронавирус с коллегой из Южной Кореи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352686_0:64:3210:1869_1036x0_80_0_0_1219b1476fd9a06f45d7de770cfe49b4.jpg
РИА Новости

Мишустин обсудил коронавирус с коллегой из Южной Кореи

13:43 03.06.2020 (обновлено: 13:57 03.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Республики Корея Чон Се Гюном, главы кабминов обсудили коронавирус, а также позитивно оценили взаимодействие двух стран в сфере организации авиарейсов для доставки на родину граждан России и Южной Кореи, сообщает пресс-служба правительства РФ в среду.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина с премьер-министром Республики Корея Чон Се Гюном. Главы правительств обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и предпринимаемые правительствами России и Республики Корея действия по преодолению последствий пандемии для экономик двух стран", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что премьеры договорились о наращивании сотрудничества в сфере здравоохранения и обмене накопленным опытом по противодействию распространения COVID-19.
"Михаил Владимирович Мишустин и Чон Се Гюн обменялись позитивными оценками взаимодействия в связи с организацией авиарейсов для доставки на родину граждан России и Республики Корея", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинЮжная КореяВ мире
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