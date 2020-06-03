Мишустин обсудил коронавирус с коллегой из Южной Кореи

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Республики Корея Чон Се Гюном, главы кабминов обсудили коронавирус, а также позитивно оценили взаимодействие двух стран в сфере организации авиарейсов для доставки на родину граждан России и Южной Кореи , сообщает пресс-служба правительства РФ в среду.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина с премьер-министром Республики Корея Чон Се Гюном. Главы правительств обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и предпринимаемые правительствами России и Республики Корея действия по преодолению последствий пандемии для экономик двух стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьеры договорились о наращивании сотрудничества в сфере здравоохранения и обмене накопленным опытом по противодействию распространения COVID-19.

"Михаил Владимирович Мишустин и Чон Се Гюн обменялись позитивными оценками взаимодействия в связи с организацией авиарейсов для доставки на родину граждан России и Республики Корея", - добавляется в сообщении.