СМИ: в Нидерландах уничтожат норок на фермах, где нашли коронавирус

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Власти Нидерландов решили уничтожить норок на зверофермах в Нидерландах, где был обнаружен коронавирус, так как они представляют угрозу общественному здоровью, сообщает телеканал RTL со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили среди шести компаний на восьми зверофермах в Нидерландах. Еще одна ферма находится под подозрением.

Уничтожение тысяч норок должно, как ожидается, начаться после официального объявления решения. Животные будет умерщвлены при помощи газа. У компаний уже есть оборудование для данных целей, так как обычно животное умерщвляют газом перед тем, как снять шкурку.

В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Телеканал отмечает, что последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.

Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.

В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант . Фермы, на которых проживает более 20 тысяч норок, находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска передачи вируса от зверей к человеку нет.