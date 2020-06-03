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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:43
https://ria.ru/20200603/1572403398.html
СМИ: в Нидерландах уничтожат норок на фермах, где нашли коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_0:315:3023:2015_1036x0_80_0_0_ab192a881702b59e2453995786ee73cd.jpg
РИА Новости

СМИ: в Нидерландах уничтожат норок на фермах, где нашли коронавирус

13:43 03.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Нидерландов решили уничтожить норок на зверофермах в Нидерландах, где был обнаружен коронавирус, так как они представляют угрозу общественному здоровью, сообщает телеканал RTL со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили среди шести компаний на восьми зверофермах в Нидерландах. Еще одна ферма находится под подозрением.
Уничтожение тысяч норок должно, как ожидается, начаться после официального объявления решения. Животные будет умерщвлены при помощи газа. У компаний уже есть оборудование для данных целей, так как обычно животное умерщвляют газом перед тем, как снять шкурку.
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В Нидерландах существует запрет на норковые фермы, он был принят в 2013 году. Телеканал отмечает, что последняя норковая ферма должна закрыться в Нидерландах не позднее 1 января 2024 года.
Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.
В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Фермы, на которых проживает более 20 тысяч норок, находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска передачи вируса от зверей к человеку нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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