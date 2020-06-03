Названы самые быстрорастущие технологии в РФ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Самыми быстрорастущими технологиями в России стали искусственный интеллект (ИИ), технологии больших данных (big data), а также робототехника и сенсорика, показало исследование Самыми быстрорастущими технологиями в России стали искусственный интеллект (ИИ), технологии больших данных (big data), а также робототехника и сенсорика, показало исследование Российской венчурной компании

Исследование проводилось в рамках проекта по созданию карты компаний цифровой экономики в сегменте МСП. Карта содержит анализ деятельности около 400 малых и средних компаний в области создания и коммерциализации продуктов и услуг на базе сквозных технологий цифровой экономики в России.

В исследование вошли компании, которые развивают в РФ квантовые технологии, нейротехнологии и ИИ, технологии виртуальной реальности, big data, промышленный интернет, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорику, распределенные реестры, новые производственные технологии.

Согласно исследованию, самой популярной сквозной технологией стал искусственный интеллект – на этой области сфокусирована каждая пятая компания. "При этом такие компании демонстрируют и самые высокие темпы роста (CAGR показателей выручки за 2016-2018 гг – 66%). … В число лидеров по темпам роста, помимо ИИ, вошли технологии больших данных (CAGR 59%), а также робототехника и сенсорика (CAGR 35%)", - говорится в документе.

Нейротехнологии и искусственный интеллект стали самыми патентуемыми (2935 патентов), пик их регистрации был в 2018 году. Технологии беспроводной связи могут начать стремительный рост при развертывании инфраструктуры 5G, считают эксперты.

Около 60% компаний, развивающих цифровые технологии в России – представители микробизнеса с годовой выручкой до 100 миллионов рублей. Чуть более четверти компаний (26%) представляют малый бизнес с выручкой в диапазоне 100-800 миллионов рублей, а 5% - средние компании с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей.