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Названы самые быстрорастущие технологии в РФ
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РИА Новости

Названы самые быстрорастущие технологии в РФ

13:40 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Самыми быстрорастущими технологиями в России стали искусственный интеллект (ИИ), технологии больших данных (big data), а также робототехника и сенсорика, показало исследование Российской венчурной компании.
Исследование проводилось в рамках проекта по созданию карты компаний цифровой экономики в сегменте МСП. Карта содержит анализ деятельности около 400 малых и средних компаний в области создания и коммерциализации продуктов и услуг на базе сквозных технологий цифровой экономики в России.
В исследование вошли компании, которые развивают в РФ квантовые технологии, нейротехнологии и ИИ, технологии виртуальной реальности, big data, промышленный интернет, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорику, распределенные реестры, новые производственные технологии.
Согласно исследованию, самой популярной сквозной технологией стал искусственный интеллект – на этой области сфокусирована каждая пятая компания. "При этом такие компании демонстрируют и самые высокие темпы роста (CAGR показателей выручки за 2016-2018 гг – 66%). … В число лидеров по темпам роста, помимо ИИ, вошли технологии больших данных (CAGR 59%), а также робототехника и сенсорика (CAGR 35%)", - говорится в документе.
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Нейротехнологии и искусственный интеллект стали самыми патентуемыми (2935 патентов), пик их регистрации был в 2018 году. Технологии беспроводной связи могут начать стремительный рост при развертывании инфраструктуры 5G, считают эксперты.
Около 60% компаний, развивающих цифровые технологии в России – представители микробизнеса с годовой выручкой до 100 миллионов рублей. Чуть более четверти компаний (26%) представляют малый бизнес с выручкой в диапазоне 100-800 миллионов рублей, а 5% - средние компании с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей.
"Такую картину можно объяснить тем, что средний бизнес сталкивается с так называемой проблемой роста, когда на первый план выходят задачи по поиску ликвидности для обеспечения крупных контрактов и удержанию высококвалифицированных специалистов. В этих условиях проработка новых технологических направлений зачастую оказывается вне основного фокуса", - объясняют авторы исследования.
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Российская венчурная компанияТехнологииЭкономика
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