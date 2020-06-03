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2020-06-03T13:54
https://ria.ru/20200603/1572403003.html
В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b7bdbbf875dd705bbc9bd6bd15c38e0b.jpg
РИА Новости

В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей

13:37 03.06.2020 (обновлено: 13:54 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские регионы могут начинать летнюю детскую оздоровительную кампанию раньше 1 июля, если это позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на министерство просвещения РФ.
"Летняя оздоровительная кампания начнется с 1 июля. Субъекты РФ могут принять решение и о более раннем старте, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минпросвещения рекомендовало регионам разработать комплекс дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в детских лагерях, обеспечив их обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептиками и дезинфицирующими средствами, а также предусмотреть усиление контроля за состоянием здоровья сотрудников и детей.
Добавляется, что в летней кампании примут участие лагеря всех типов – как стационарные загородные, так и школьные лагеря с дневным пребыванием детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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