В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские регионы могут начинать летнюю детскую оздоровительную кампанию раньше 1 июля, если это позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на министерство просвещения РФ.
"Летняя оздоровительная кампания начнется с 1 июля. Субъекты РФ могут принять решение и о более раннем старте, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минпросвещения рекомендовало регионам разработать комплекс дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в детских лагерях, обеспечив их обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептиками и дезинфицирующими средствами, а также предусмотреть усиление контроля за состоянием здоровья сотрудников и детей.
Добавляется, что в летней кампании примут участие лагеря всех типов – как стационарные загородные, так и школьные лагеря с дневным пребыванием детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.