В Минпросвещения оценили ситуацию с открытием детских лагерей

Отмечается, что Минпросвещения рекомендовало регионам разработать комплекс дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в детских лагерях, обеспечив их обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, антисептиками и дезинфицирующими средствами, а также предусмотреть усиление контроля за состоянием здоровья сотрудников и детей.