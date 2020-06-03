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РИА Наука
2020-06-03T13:34
https://ria.ru/20200603/1572402843.html
Эксперт объяснил, почему Маск поступил не по-русски с Crew Dragon
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240354_467:431:3342:2048_1036x0_80_0_0_2bef8fc4fb26a14d92e1febd62cbe8c7.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Маск поступил не по-русски с Crew Dragon

13:34 03.06.2020
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© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США в лице Илона Маска не идут по российскому пути раздельных запусков грузов и людей в космос, а используют свою собственную схему, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин.
Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос у русских. Как отмечает издание, в новой концепции США предусмотрено разделение перевозки людей и материалов, как это первыми сделали в Советском Союзе, а не совместная, как было во времена Space shuttle.
"Мне кажется, немецкие журналисты пытаются найти то, чего нет. Надо начать с того, что у СССР сначала появился пилотируемый корабль "Союз" и только потом грузовой "Прогресс". Сергею Королеву нужно было запустить человека в космос, а грузы в космос доставлять начали только с появлением орбитальных станций. Чтобы не делать новый корабль, грузовую версию сделали на базе пилотируемой. У Маска же все в точности до наоборот - сначала он испытал грузовой Dragon, наработал опыт, проверил технические решения, а затем адаптировал корабль к пилотируемым полетам, добавив систему аварийного спасения, систему жизнеобеспечения и другие решения", - сказал он.
Сравнивать же развиваемую НАСА систему новых грузовых и пилотируемых кораблей и программу Space shuttle он считает некорректным, поскольку у шаттлов были свои задачи, например, программы автономных полетов. Новые же корабли создаются только для обслуживания МКС.
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
2 июня, 15:05
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
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РИА НаукаИлон МаскАндрей ИонинМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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