Эксперт объяснил, почему Маск поступил не по-русски с Crew Dragon

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США в лице Илона Маска не идут по российскому пути раздельных запусков грузов и людей в космос, а используют свою собственную схему, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин.
Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос у русских. Как отмечает издание, в новой концепции США предусмотрено разделение перевозки людей и материалов, как это первыми сделали в Советском Союзе, а не совместная, как было во времена Space shuttle.
"Мне кажется, немецкие журналисты пытаются найти то, чего нет. Надо начать с того, что у СССР сначала появился пилотируемый корабль "Союз" и только потом грузовой "Прогресс". Сергею Королеву нужно было запустить человека в космос, а грузы в космос доставлять начали только с появлением орбитальных станций. Чтобы не делать новый корабль, грузовую версию сделали на базе пилотируемой. У Маска же все в точности до наоборот - сначала он испытал грузовой Dragon, наработал опыт, проверил технические решения, а затем адаптировал корабль к пилотируемым полетам, добавив систему аварийного спасения, систему жизнеобеспечения и другие решения", - сказал он.
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.