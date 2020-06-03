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Центр Афин планируют отдать пешеходам
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РИА Новости

Центр Афин планируют отдать пешеходам

13:41 03.06.2020 (обновлено: 13:47 03.06.2020)
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Молодой человек на холме Акрополь в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 3 июн - РИА Новости. Мэрия Афин намерена радикально изменить облик исторического центра столицы, дать посетителям возможность лучше познакомиться с историческими и археологическими достопримечательностями города.
Мэрия подготовила масштабный проект благоустройства центра под названием "Большая прогулка в Афинах" - из центра уберут значительную часть автотранспорта, расширят тротуары, установят скамейки, высадят тысячи деревьев и кустов.
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Инициатором проекта стал мэр Афин Костас Бакояннис, племянник нынешнего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и сын экс-главы МИД Доры Бакоянни, в начале 2000-х также возглавлявшей столичную мэрию. Она принимала Олимпийские игры 2004 года.
Оппозиция раскритиковала проект, заявив, что это лишь "серия почтовых открыток" и мэрия тратит впустую большие деньги.

"Большая прогулка"

Афины давно нуждаются в благоустройстве – весь город расписан граффити, многие дома в самом центре находятся в аварийном состоянии, тротуары разрушены, всюду грязь.
Проект, по замыслу мэрии, должен решить многие застарелые проблемы города и стать одним из крупнейших в истории столицы.
"Это изменения для всех, и нам всем нужно, чтобы они произошли", - заявил Бакояннис, который снял и разместил в социальных сетях серию видеороликов с рассказом о проекте "Большая прогулка в Афинах".
Мэр Афин снялся на центральной площади Синтагма перед парламентом, на торговой улице Эрму, в других районах столицы.
"Афины больше не являются проходным местом. Они становятся пунктом назначения. И площадь Синтагма будет для всех, а не только для автомобилей", - сказал он.
Мэрия обещает, что сделает самый красивый в Европе пешеходный маршрут длиной 6,8 километра, объединит исторический центр Афин, афиняне и гости получат в свое распоряжение дополнительно 50 тысяч квадратных метров свободных общественных площадей, и проект будет реализован инновационным способом с участием всех горожан. Пешеходный маршрут соединит Национальный археологический музей с Акрополем и беломраморным стадионом Панатинаикос, построенным к первым Олимпийским играм современности, будет включать окрестности Акрополя.
В центре установят сотни жардиньерок для цветов, более сотни скамеек, полсотни парковок для велосипедов, высадят 13 тысяч кустарников и деревьев. В частности, планируется высадить 25 пальм Вашингтона с высотой ствола 6-7 метров и стоимостью 1700 евро за штуку. Общий бюджет закупок растений составляет 2 миллиона евро и пройдет без проведения тендера для снижения риска распространения коронавируса.
В дополнение к этому почти на 900 тысяч евро закупят краски и пластиковые материалы для маркировки зон, закрытых для транспорта и относящихся к пешеходным.
Как отмечают городские власти, проект стал актуальным в связи с пандемией коронавируса – она сделала необходимым значительное увеличение общественного пространства и сокращение загруженности общественного транспорта.
Предполагается, что после изменений общественный транспорт будет ходить чаще – на 7,5% за полгода, а скорость автобусов/троллейбусов в центре вырастет на 45%.
Для проведения работ в ближайшие дни будет запрещен въезд частных автомобилей в центр – правительственное решение уже опубликовано, нарушителям грозит штраф в 150 евро. Запрет пока вводится на три месяца, и возможно его продление еще на три месяца, до конца ноября. Исключение составят лишь машины экстренных и коммунальных служб, депутатов, министров и чиновников правительства.
"С "Большой прогулкой" меняется облик центра города и наша повседневная жизнь. Мы предпринимаем пошаговые действия, как мы и обещали", - сказал мэр, призвав начать проект "с консенсуса, диалога и сотрудничества".
Кстати, новый мэр, вступивший в должность лишь в августе 2019 года и пообещавший навести порядок в столице и "сделать Афины достойными афинян", уже преобразил площадь Омонию - одно из самых злачных мест города. Лишь несколько дней назад на площади был открыт огромный круглый фонтан, подобный существовавшему несколько десятилетий назад. Власти заявляют, что сооружение фонтана "уменьшит" температуру в районе на 2-3 градуса.
Исторические районы Плака и Торговый треугольник (район в центре Афин), а также улицы Ирода Аттику, Митрополии, Эрму и Афинас станут свободными от частных автомобилей.
Исключение будет сделано для электромобилей, для них будет бесплатная стоянка, и создадут 30 станций зарядки.
В программе правительства поощрение использования транспорта на электротяге. Стимулировать планируется покупку не только электромобилей, но и электроскутеров и электровелосипедов.
Проект рассчитан на четыре года, но большая часть его будет завершена к середине 2022 года, считают в мэрии.
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"Без единого исторического центра"

Как отмечает мэрия, сейчас огромное культурное богатство Афин скрывается "за серыми улицами и тоннами цемента".
Объединить и показать археологические памятники Афин на протяжении десятилетий было амбициозным планом градостроительных мероприятий в центре столицы.
"Цель состояла в том, чтобы наиболее важные археологические памятники и достопримечательности в Афинах были связаны друг с другом через сеть маршрутов, которые позволили бы посещать их без использования автомобиля. Несмотря на значительные усилия, постоянно предпринимаемые мэрами Афин, план не был выполнен, главным образом из-за огромных препятствий, каждый раз порождаемых бюрократией. Каким-то образом Афины, самая историческая столица Европы, до сегодняшнего дня оставались одной из немногих метрополий в мире без единого исторического центра", - говорится в проекте мэрии.
"Сейчас пришло время сложить кусочки пазла, чтобы дать Афинам место, которого они заслуживают как современная метрополия, которая уважает тех, кто в ней живет и работает", - заявила мэрия.
Городские власти заявляют, что проект радикально повышает качество жизни жителей и трудящихся.
"Больше общественного пространства – больше жизненного пространства; больше безопасности с обновленной сетью освещения; новый образ жизни с возможностью занятий спортом, езды на велосипеде и ходьбы; биоклиматический дизайн с улучшением городской среды; специальный план более чистого города; новая философия с упором на устойчивое развитие - город на службе человека", - перечислила мэрия достоинства плана.
По ее мнению, новые перспективы открываются для экономического развития города.
"Город модернизируется, приобретая новую идентичность, которая связывает прошлое с настоящим и его будущим. Торговый центр становится более доступным и привлекательным, сочетая покупки с прогулками и развлечениями. Привлекаются новые инвестиции и увеличивается число рабочих мест через модернизацию исторического центра", - отмечают власти столицы.
Во время обсуждения проекта в парламенте Бакояннис заявил, что не собирается превращать город в "Диснейленд".
"Мы хотим сохранить подлинные Афины", - сказал мэр. Он сообщил, что решение об ограничении высоты зданий возле Акрополя не является фейк ньюс.
Мэр сказал, что по всему муниципалитету проводятся проекты, такие как асфальтирование на сумму 40 миллионов евро и приведение в порядок тротуаров на сумму 26 миллионов евро.
Говоря об озеленении, Бакояннис сообщил, что соответствующий бюджет увеличился в четыре раза - с 2,5 миллиона 10 миллионов евро в год, а также что начинается создание пяти небольших аллей.
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Критика

План вызвал критику и левых, и правых.
Бывший министр окружающей среды и энергетики в правительстве СИРИЗА Сотирис Фамеллос при обсуждении в парламенте заявил, что подобные проекты много раз обсуждались и изучались со времен Олимпийских игр 2004 года. Они должны основываться на правилах пространственно-городского планирования, а не быть показушными, сказал Фамеллос.
По его словам, планы мэрии вызывают множество вопросов, они не затрагивают реальные проблемы и не учитывают генеральный план Афин, могут привести к изменению существующих видов землепользования исторического центра.
Издание Liberal назвало "Большую прогулку" ошибкой и заявило, что мэры и муниципальные советы Афин оказались неспособными защищать общественное пространство в городе, тротуары и пешеходов, а теперь считают хорошей идеей захватить дороги. "И это во время пешеходов, права которых они не смогли защитить. Они нас не убеждают", - говорится в статье.
Автор предлагает посмотреть, что происходит на тротуаре между зданиями Академии наук и Университета - "и днем, и особенно после захода солнца пешеход десять раз подумает, пересечь ли его, чтобы ни один наркоман не мог напасть на него". В этом районе в самом центре грабят днем и ночью, "потому что университетское убежище было отменено, но безопасность в районах вокруг университетов не восстановлена", пишет издание.
"Мы планируем "Большие прогулки", чтобы не обсуждать большие неудачи: постоянно разрушенные тротуары, заставленные машинам, на которых ездят велосипедисты и мотоциклисты, угрожая травмами пешеходам. Парковка на тротуарах, мусорные свалки и ненужные вещи, который граждане и предприятия выбрасывают даже на центральных улицах", - пишет издание.
Автор статьи считает, что план противоречит программным заявлениям премьер-министра о перестройке района вокруг Археологического музея и намерениям возродить центр города, где средний класс страны процветал бы.
"Большая прогулка" поспешно и явно с небрежным отношением к истории и значению Афин подрывает большую и серьезную работу правительства, говорится в статье.
Автор надеется, что реализацию плана удастся остановить прежде, чем он затронет всех и потерпит крушение.
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