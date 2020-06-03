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2020-06-03T13:46
https://ria.ru/20200603/1572402530.html
Вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу вылетел в Россию
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РИА Новости

Вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу вылетел в Россию

13:32 03.06.2020 (обновлено: 13:46 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу вылетел в Россию, сообщает Минтранс РФ в Twitter.
"Рейс "Аэрофлота" 7213 Гонконг – Гуанчжоу – ВладивостокМосква вылетел из Гуанчжоу в 12.50 мск. 365 пассажиров. До Владивостока летят 125 человек. До Шереметьево – 240. Расчетное время прибытия во Владивосток – 17.00 мск", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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