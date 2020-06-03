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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:30
https://ria.ru/20200603/1572402431.html
В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387945_0:0:3149:1771_1036x0_80_0_0_8ec081a671b7d394cc2b506687edd333.jpg
РИА Новости

В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19

13:30 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Потенциальная возможность второй волны заболеваемости коронавирусом просчитывается специалистами, однако российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса.
"Вы знаете, что инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы", - добавил он.
Песков подчеркнул, что создан задел в борьбе с коронавирусом и эффективность созданной инфраструктуры уже была неоднократно доказана.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий ПесковОбщество
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