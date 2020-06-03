В Кремле не исключили возможность второй волны COVID-19

Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Потенциальная возможность второй волны заболеваемости Потенциальная возможность второй волны заболеваемости коронавирусом просчитывается специалистами, однако российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса.

"Вы знаете, что инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы", - добавил он.

Песков подчеркнул, что создан задел в борьбе с коронавирусом и эффективность созданной инфраструктуры уже была неоднократно доказана.