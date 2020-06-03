Мурашко оценил ситуацию со стимулирующими выплатами медикам

"За разъяснениями в общей сложности через все средства и каналы связи обратилось чуть больше 16 тысяч человек. 80% уже получили... ответы, и 20% из обратившихся получили свои доплаты, поскольку было установлено, что доплаты они имеют право получить", - заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.