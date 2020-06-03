Мурашко оценил ситуацию со стимулирующими выплатами медикам

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За разъяснениями по поводу стимулирующих выплат для медиков за работу с COVID-19 обратились более 16 тысяч человек, 20% из них получили доплаты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"За разъяснениями в общей сложности через все средства и каналы связи обратилось чуть больше 16 тысяч человек. 80% уже получили... ответы, и 20% из обратившихся получили свои доплаты, поскольку было установлено, что доплаты они имеют право получить", - заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.