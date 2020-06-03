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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:29
https://ria.ru/20200603/1572402353.html
Мурашко оценил ситуацию со стимулирующими выплатами медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил ситуацию со стимулирующими выплатами медикам

13:29 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За разъяснениями по поводу стимулирующих выплат для медиков за работу с COVID-19 обратились более 16 тысяч человек, 20% из них получили доплаты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"За разъяснениями в общей сложности через все средства и каналы связи обратилось чуть больше 16 тысяч человек. 80% уже получили... ответы, и 20% из обратившихся получили свои доплаты, поскольку было установлено, что доплаты они имеют право получить", - заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:09Распространение нового коронавируса
ФСС осуществляет страховые выплаты медикам в срок, заявил Мурашко
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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