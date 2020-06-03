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В Кремле осудили создание игры, позволяющей изменить ход Второй мировой
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РИА Новости

В Кремле осудили создание игры, позволяющей изменить ход Второй мировой

13:29 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Разработанная на Украине компьютерная игра, позволяющая изменить историю Второй мировой войны, является пропагандой нацизма, вызывает сожаление тот факт, что она доступна на территории РФ, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны. И доступна тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Потому что, конечно, эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо", - сказал Песков на вопрос о том, какое отношение в Кремле к данной компьютерной игре.
"Мы надеемся, что они будут приняты по линии наших компетентных ведомств", - добавил он на уточняющий вопрос о том, могут ли быть какие-то меры в отношении данной игры.
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Вторая мировая война (1939-1945)Дмитрий ПесковУкраинаОбщество
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