В Кремле осудили создание игры, позволяющей изменить ход Второй мировой

"Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны. И доступна тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Потому что, конечно, эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как просто пропаганда нацизма. Что недопустимо", - сказал Песков на вопрос о том, какое отношение в Кремле к данной компьютерной игре.