В Российской венчурной компании прошли обыски

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

СК прежде всего интересуют сделки за 2012-2016 годы. Руководство РВК помогает следователям, компания продолжает работать в обычном режиме.

По сведениям источника РИА Новости, проверка может быть связана с делом компании Alion.

Речь идет об инвестициях РВК в Alion Energy Inc., которая занимается разработкой и строительством солнечных электростанций по всему миру. РВК сама инициировала расследование.

Как считает следствие, соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич вступил в сговор с директором департамента инвестиций РВК и предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", после которых они согласились на инвестиции в Alion Energy Inc. После этого, по версии следствия, подозреваемые перевели деньги на счета других подконтрольных фирм.

Чучкевича, который входил в совет директоров Alion Energy Inc., обвинили в нанесении РВК ущерба на 22,7 миллиона долларов. Его арестовали по обвинению в мошенничестве. В марте прошлого года в дело вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов и Чучкевича выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.