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В Российской венчурной компании прошли обыски
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РИА Новости

В Российской венчурной компании прошли обыски

13:55 03.06.2020 (обновлено: 15:32 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСтенд Российской венчурной компании
Стенд Российской венчурной компании
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стенд Российской венчурной компании. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
СК прежде всего интересуют сделки за 2012-2016 годы. Руководство РВК помогает следователям, компания продолжает работать в обычном режиме.
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По сведениям источника РИА Новости, проверка может быть связана с делом компании Alion.
Речь идет об инвестициях РВК в Alion Energy Inc., которая занимается разработкой и строительством солнечных электростанций по всему миру. РВК сама инициировала расследование.
Как считает следствие, соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич вступил в сговор с директором департамента инвестиций РВК и предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", после которых они согласились на инвестиции в Alion Energy Inc. После этого, по версии следствия, подозреваемые перевели деньги на счета других подконтрольных фирм.
Чучкевича, который входил в совет директоров Alion Energy Inc., обвинили в нанесении РВК ущерба на 22,7 миллиона долларов. Его арестовали по обвинению в мошенничестве. В марте прошлого года в дело вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов и Чучкевича выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
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Сторона защиты заявляла, что Alion Energy Inc. получила инвестиции от нескольких американских и европейских венчурных фондов, их общая сумма составила порядка 70 миллионов долларов. С 2017 года компания строит и обслуживает солнечные электростанции в Мексике, Бразилии, Индии. Ожидается, что средства начнут возвращать инвесторам после выхода компании на самоокупаемость. По словам защиты, другие фонды претензий не предъявляли.
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Борис ТитовМексикаБразилияИндияЭкономика
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