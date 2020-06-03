Городские службы Москвы готовы к ухудшению погоды, заявил заммэра

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, согласно прогнозу синоптиков, с 15.00 среды до 09.00 четверга в столице ожидается сильный дождь, может выпасть до 25 миллиметров осадков, и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
"Все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", - отметил Бирюков.
Он сообщил, что в городе дежурят около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов.
"Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", - сказал Бирюков.
Кроме того, по его словам, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, быть внимательнее.
"Следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул заместитель мэра.