Прибытие посла США в Белоруссию ожидается летом

В середине февраля Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время. Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске.