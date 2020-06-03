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Прибытие посла США в Белоруссию ожидается летом
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РИА Новости

Прибытие посла США в Белоруссию ожидается летом

13:22 03.06.2020
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© РИА Новости / Иван РудневЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Здание посольства США в Минске. Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Прибытие в Минск американского посла ожидается летом текущего года, сообщила в среду временная поверенная в делах США в Белоруссии Дженифер Мур.
Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.
"Я рада находиться здесь в тот момент, когда наши двусторонние отношения улучшаются, когда уже этим летом в Беларусь приедет наш американский посол и наши народы обнаружат, что у нас есть больше общего, чем различного", - приводит слова Мур Sputnik Беларусь.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами впервые с 2008 года.
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В середине февраля Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время. Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске.
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МинскБелоруссияСШАВ мире
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