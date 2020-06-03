Песков назвал анализ мер для борьбы с COVID-19 прерогативой Мишустина

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Кремле считают прерогативой премьер-министра Михаила Мишустина анализировать применение нормативно-правовых актов, принятых в РФ в период борьбы с COVID-19, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19. В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что особое внимание необходимо обратить на положения, "в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан".
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле относятся к тому, что Мишустин хочет проверить действия мэра Москвы Сергея Собянина во время пандемии коронавируса.
"Я считаю, что вы можете спросить об этом правительство. Совершенно необязательно это как-то комментировать в Кремле", - ответил он.
На уточняющий вопрос, согласовывало ли правительство проверки с Кремлем и оповещало ли о них заранее, Песков ответил отрицательно. "В данном случае это абсолютная прерогатива правительства… Это находится в его компетенции. Кроме того, Мишустин возглавляет координационную комиссию", - сказал Песков.
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