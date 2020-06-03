Песков назвал анализ мер для борьбы с COVID-19 прерогативой Мишустина

"Я считаю, что вы можете спросить об этом правительство. Совершенно необязательно это как-то комментировать в Кремле", - ответил он.

На уточняющий вопрос, согласовывало ли правительство проверки с Кремлем и оповещало ли о них заранее, Песков ответил отрицательно. "В данном случае это абсолютная прерогатива правительства… Это находится в его компетенции. Кроме того, Мишустин возглавляет координационную комиссию", - сказал Песков.