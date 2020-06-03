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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:00
https://ria.ru/20200603/1572401409.html
Мишустин распорядился перевести часть коек в больницах в плановый режим
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571539996_0:105:3266:1942_1036x0_80_0_0_f8ec3d52ea763b55603eeee4caa17788.jpg
РИА Новости

Мишустин распорядился перевести часть коек в больницах в плановый режим

13:18 03.06.2020 (обновлено: 14:00 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Врачи и пациенты с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переводе части мест, перепрофилированных под больных COVID-19, на плановый режим работы.
"Как мы видим, ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а это значит, что у нас появилась возможность начать постепенное возвращение к нормальной жизни, в том числе системы здравоохранения", — сказал он на заседании президиума координационного совета.
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По словам председателя кабмина, федеральные медицинские центры, которые были перепрофилированы под лечение зараженных коронавирусом (в первую очередь в Москве), смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов.
Окончательное решение о переводе коек будет принимать соответствующее федеральное министерство или агентство — учредитель медицинской организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, добавил Мишустин.
По последним данным, в России число заболевших COVID-19 превысило 432 тысячи, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что по всей стране под больных с коронавирусной инфекцией выделили около 177 тысяч коек — почти 15% от общего фонда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
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Назрело.
3 июня, 13:34
ОИОлег Инкогнито
1301010
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