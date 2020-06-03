Мишустин распорядился перевести часть коек в больницах в плановый режим

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переводе части мест, перепрофилированных под больных COVID-19, на плановый режим работы.
"Как мы видим, ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а это значит, что у нас появилась возможность начать постепенное возвращение к нормальной жизни, в том числе системы здравоохранения", — сказал он на заседании президиума координационного совета.
По словам председателя кабмина, федеральные медицинские центры, которые были перепрофилированы под лечение зараженных коронавирусом (в первую очередь в Москве), смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов.
Окончательное решение о переводе коек будет принимать соответствующее федеральное министерство или агентство — учредитель медицинской организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, добавил Мишустин.
По последним данным, в России число заболевших COVID-19 превысило 432 тысячи, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что по всей стране под больных с коронавирусной инфекцией выделили около 177 тысяч коек — почти 15% от общего фонда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.