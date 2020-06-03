Мурашко отметил рост числа медиков, задействованных в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество задействованных в борьбе с Количество задействованных в борьбе с коронавирусом медиков в мае выросло почти в два раза по сравнению с апрелем, общее число составило более 450 тысяч человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

"Количество задействованных медработников по сравнению с апрелем месяцем увеличилось практически в два раза, общее количество, участвующих в оказании медицинской помощи - более 450 тысяч",- сказал Мурашко на совещании правительства.

На основании заявок органов исполнительной власти и медицинских организаций была сформирована потребность в средствах на стимулирующие выплаты медикам, пояснил министр.

"Президентские выплаты начислены 243,5 тысячам специалистам по территории РФ, 20% - это врачебный персонал, 53% - средний медицинский персонал и соответствующее количество младших медработников и водителей скорой помощи, все должны получить до 10 числа выплаты в полном объеме... По 415 постановлению начислены и выплачиваются средства более 340 тысячам человек",- уточнил Мурашко.