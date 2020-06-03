Пакистан нацелен наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией

Военнослужащие России и Пакистана на учении "Дружба-2016" проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17. Архивное фото

Военнослужащие России и Пакистана на учении "Дружба-2016" проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17

© Фото : пресс-служба Южного военного округа Военнослужащие России и Пакистана на учении "Дружба-2016" проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пакистан удовлетворен текущим уровнем военно-технического сотрудничества с Россией и стремится в дальнейшем наращивать его объемы, заявил в интервью РИА Новости посол южноазиатской страны в РФ Шафкат Али Хан.

Как отметил дипломат, за последние 5-10 лет военное сотрудничество между двумя странами значительно выросло.

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития этих отношений. Разумеется, закупки и поставки вооружений являются частью этих отношений. Это непрерывный процесс, однако могу заверить вас, что мы удовлетворены тем уровнем сотрудничества, которого мы достигли", - сказал Хан.

Вместе с тем, подчеркнул дипломат, в Исламабаде не намерены останавливаться на достигнутом.

"Мы хотим двигаться дальше и уверены, что это правильное направление. Политическая поддержка со стороны высшего руководства (страны) присутствует. Уверены, что в этой области, как и в других, будет достигнут значительный прогресс", - добавил Хан.