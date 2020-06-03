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2020-06-03T13:15
https://ria.ru/20200603/1572401183.html
Пакистан нацелен наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией
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РИА Новости

Пакистан нацелен наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией

13:15 03.06.2020
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© Фото : пресс-служба Южного военного округаВоеннослужащие России и Пакистана на учении "Дружба-2016" проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17
Военнослужащие России и Пакистана на учении Дружба-2016 проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17
© Фото : пресс-служба Южного военного округа
Военнослужащие России и Пакистана на учении "Дружба-2016" проводят совместную тренировку по десантированию из Ми-17. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пакистан удовлетворен текущим уровнем военно-технического сотрудничества с Россией и стремится в дальнейшем наращивать его объемы, заявил в интервью РИА Новости посол южноазиатской страны в РФ Шафкат Али Хан.
Как отметил дипломат, за последние 5-10 лет военное сотрудничество между двумя странами значительно выросло.
"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития этих отношений. Разумеется, закупки и поставки вооружений являются частью этих отношений. Это непрерывный процесс, однако могу заверить вас, что мы удовлетворены тем уровнем сотрудничества, которого мы достигли", - сказал Хан.
Вместе с тем, подчеркнул дипломат, в Исламабаде не намерены останавливаться на достигнутом.
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"Мы хотим двигаться дальше и уверены, что это правильное направление. Политическая поддержка со стороны высшего руководства (страны) присутствует. Уверены, что в этой области, как и в других, будет достигнут значительный прогресс", - добавил Хан.
Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
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