У священнослужителя одного их храмов Калининграда выявили коронавирус

КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у священнослужителя храма Герасима Болдинского в Калининграде, у всех, кто с ним контактировал, взяты анализы на COVID-19, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"У одного священнослужителя был выявлен коронавирус еще на прошлой неделе. Определен круг контактных лиц - это пять человек. У них взяты анализы, пока вирус у них не найден", - сообщили в штабе.
По информации калининградской епархии, храмы в регионе открываются для прихожан 6 июня в канун православного праздника Святой Троицы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора — дистанцией между прихожанами из расчета один человек на четыре квадратных метра, обязательным ношением прихожанами и сотрудниками храмов защитных масок, а также использованием дезинфицирующих средств.
По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 55,3 тысячи человек. Выявлено 1642 случая заражения (35 за сутки), 698 человек из них выздоровели (28 — за последние сутки), 29 скончались (четверо за сутки), остаются под медицинским наблюдением 4508 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.